Saarlane sai talendi tiitli

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 07. juuni 2017. Brita Laht. Juba seitsmendat korda selgusid 12 tulevikutalenti neljal alal, kokku laekus 313 taotlust. Teadustalendi tiitli ja 1500-eurose preemia tõi koju Saaremaa ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Brita Laht.



Tulevikutalendi tiitli nimel kandideeriti neljas kategoorias: teadus, kultuur, ettevõtlikkus ja sport. Žürii valis välja 12 finalisti, kelle hulgast kuulutati võitjad välja eile Energia Avastuskeskuses peetud tunnustusüritusel.



Kuu tagasi õpilaste riiklikult teadusfestivalilt gümnaasiumiastme 850-eurose I preemia ja pääsu septembris toimuvale rahvusvahelisele teaduskonkursile pälvinud Brita Laht (pildil) saab taas rõõmustada, sest nüüd pärjati teda Tulevikutalendi teadustalendi tiitliga.



“Tunne on väga hea. Ma ei lootnud konkursilt üldse nii suurt auhinda,” tunnistas Brita pärast üritust ikka veel hämmingus olles. “See oli väga-väga meeldiv.”

Kui neiu auhinda vastu võtma kutsuti, olevat ta nii üllatunud olnud, et pea oli mõtetest täitsa tühi – ta ei suutnud uskuda oma silmi. Mõlemad hiljuti saadud auhinnad jäävad aga Brita sõnul ülikooliaega ootama.



Neiu tegi uurimistöö teemal “Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas”. Tema juhendaja oli Tartu ülikooli keemik Riinu Härmas.

Pühendumine on tähtis



Teadustalente hindas tänavu füüsik ja “Rakett 69” saatejuht Aigar Vaigu, kes hindas kõrgemalt neid, kelle puhul oli tunda tõelist kirge ja pühendumust oma huviala vastu. “Eriti jäid mulle silma noored, kes hoolimata nende poolt kirjeldatud raskustest ja vastuoludest oma alaga edasi tegelesid ning kõrgete tulemuste poole püüdlesid,” rääkis ta valiku tegemise tagamaadest.



Brita kohta ütles Vaigu: “Uurimistöö tegemine on teadlasele prioriteet number üks. Teda ei heiduta, kui ta läheb vastuollu oma sõprade ja sugulastega. Brita jaoks on oluline saada vastused oma küsimustele maailma toimimise kohta.”

Kultuuritalente hindas laulja ja näitleja Gerli Padar, spordikategoorias Eesti ainus korvpalli olümpiavõitja Tiit Sokk ning ettevõtlikkuse alal ETV+ peatoimetaja Darja Saar.



Konkurssi korraldava Maxima Eesti avalike suhete juhi Katja Ljubobratetsi sõnul oli tänavune konkurss edukas nii osalejate arvu kui ka noorte tugeva taseme poolest. “Kandideerijate tase on erakordselt kõrge, see omakorda kinnitab, et meil Eestis on väga palju tublisid juhendajaid, treenereid ja õpetajaid, kes oskavad märgata talente ja on võtnud oma hooleks noorte ande arendamise,” selgitas ta.



