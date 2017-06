Uudised

Muhus tuleb esimene laulupidu

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 07. juuni 2017. Vallavanem Raido Liitmäe sõnul sai peo korraldamine võimalikuks tänu uuele laululavale. FOTO: Valmar Voolaid Sel suvel, 8.-9. juulil peetakse Muhus Hellamaal esmakordselt laulupidu, mis saab alguse rongkäiguga Hellamaa külakeskusest.



Laupäeva õhtul toimub simman ansambliga Audru Jõelaevanduse Punt ja pühapäeval on puhkpilliorkestri Saku kontsert “Kõik puhuvad” Villu Veski kaasalöömisel.



Kahe päeva jooksul esinevad tantsurühmad Tokkroes ja Väike Roos, Muhu segarühm, folklooriansambel Uijee, Lõõtsmoorikud, Muhu segakoor, EÜE Väinamere segakoor, Eesti Rahvusringhäälingu segakoor, Tartu rahvaülikooli segakoor, Pagana segakoor ja Eesti maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu.



Pühapäeval toimub suur ühislaulmine ja pidulik lõpetamine Muhu Muusikatalu õuel.



“Laulupeo korraldamine osutus võimalikuks tänu sellele, et Muhus valmib jaanipäevaks uus laululava koos tantsuplatsiga,” kinnitas Muhu vallavanem Raido Liitmäe.



Sel aastal korraldatava laulupeo eestvedajad on EÜE Väinamere segakoori inimesed eesotsas Indrek Vijardiga, kes on juba aastaid korraldanud väikesaarte laulupidusid.



“Kuigi Muhu pole väikesaarte nimistus, siis eks korraldajate kõrvu kostus idee Muhu laululava ehitamise plaanidest paar aastat tagasi ning eks sealt sai see laulupeo korraldamise mõte ka alguse,” märkis Liitmäe.



Laulupeo korraldamisse on kaasatud loomulikult ka Muhu kultuurikorraldajad ning taidlejad, osalejaid-esinejaid on 300 ringis.



Üritus on kõigile tasuta ning vaatama ja kuulama oodatakse nii oma saare rahvast kui külalisi, kes peavad lugu Muhu saarest ja laulust-tantsust. Laupäeva õhtul toimub simman ansambliga Audru Jõelaevanduse Punt ja pühapäeval on puhkpilliorkestri Saku kontsert “Kõik puhuvad” Villu Veski kaasalöömisel.Kahe päeva jooksul esinevad tantsurühmad Tokkroes ja Väike Roos, Muhu segarühm, folklooriansambel Uijee, Lõõtsmoorikud, Muhu segakoor, EÜE Väinamere segakoor, Eesti Rahvusringhäälingu segakoor, Tartu rahvaülikooli segakoor, Pagana segakoor ja Eesti maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu.Pühapäeval toimub suur ühislaulmine ja pidulik lõpetamine Muhu Muusikatalu õuel.“Laulupeo korraldamine osutus võimalikuks tänu sellele, et Muhus valmib jaanipäevaks uus laululava koos tantsuplatsiga,” kinnitas Muhu vallavanem Raido Liitmäe.Sel aastal korraldatava laulupeo eestvedajad on EÜE Väinamere segakoori inimesed eesotsas Indrek Vijardiga, kes on juba aastaid korraldanud väikesaarte laulupidusid.“Kuigi Muhu pole väikesaarte nimistus, siis eks korraldajate kõrvu kostus idee Muhu laululava ehitamise plaanidest paar aastat tagasi ning eks sealt sai see laulupeo korraldamise mõte ka alguse,” märkis Liitmäe.Laulupeo korraldamisse on kaasatud loomulikult ka Muhu kultuurikorraldajad ning taidlejad, osalejaid-esinejaid on 300 ringis.Üritus on kõigile tasuta ning vaatama ja kuulama oodatakse nii oma saare rahvast kui külalisi, kes peavad lugu Muhu saarest ja laulust-tantsust.

Veel artikleid samast teemast »