Uudised

Tallinna Sadama saagas 15 kahtlusalust

Kolmapäev, 07. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 07. juuni 2017. Allan Kiil. FOTO: Delfi Riigiprokuratuuri kinnitusel on Tallinna Sadama endiste juhtide Ain Kaljuranna ja Allan Kiili kriminaalasja kohtueelne menetlus lõpule viidud ja toimikud edastatud meeste kaitsjatele. Kokku on kriminaalasjas 15 kahtlustatavat.



Kriminaaltoimiku materjalid tehti Ain Kaljuranna kaitsjale, vandeadvokaat Paul Keresele ja Allan Kiili esindavale vandeadvokaadile

Aivar Pilvele alates möödunud nädala lõpust kättesaadavaks ning kaitsjad võivad taotlusi esitada kuni juuli lõpuni. Pärast taotluste läbivaatamist otsustab prokuratuur süüdistusakti koostamise.



Kokku on selles kriminaalasjas 15 kahtlustatavat, nende seas on nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.



Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.



Postimees on varem kirjutanud, et Tallinna Sadama kriminaalasjas on kahtlustatavaks tunnistatud kaheksa inimest: Ain Kaljurand, Allan Kiil, Tõnis Pohla, Toivo Promm, Kaido Tamberg, Anna Annikova, Üllar Raad ja Eno Saar. Kriminaaltoimiku materjalid tehti Ain Kaljuranna kaitsjale, vandeadvokaat Paul Keresele ja Allan Kiili esindavale vandeadvokaadileAivar Pilvele alates möödunud nädala lõpust kättesaadavaks ning kaitsjad võivad taotlusi esitada kuni juuli lõpuni. Pärast taotluste läbivaatamist otsustab prokuratuur süüdistusakti koostamise.Kokku on selles kriminaalasjas 15 kahtlustatavat, nende seas on nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.Kahtlustuse järgi on Tallinna Sadama juhatuse eksliige Allan Kiil võtnud altkäemaksu miljonite eurode ulatuses ning juhatuse endine esimees Ain Kaljurand sadade tuhandete eurode ulatuses.Postimees on varem kirjutanud, et Tallinna Sadama kriminaalasjas on kahtlustatavaks tunnistatud kaheksa inimest: Ain Kaljurand, Allan Kiil, Tõnis Pohla, Toivo Promm, Kaido Tamberg, Anna Annikova, Üllar Raad ja Eno Saar.

Veel artikleid samast teemast »