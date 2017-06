Uudised

UUS! Medaleid sadas igas koolis

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 06. juuni 2017. Rõõmsad abituriendid (vasakult) Marie Naak, Helina Koppel, Kerli Kuusk, Mari Kolk, Britha Kuldsaar ja Helena Ellermaa on oma koolitee väga edukalt lõpule saanud. FOTO: Tambet Allik Abiturientidel on nüüdseks kõik tuupimised ühel pool ja 20 neist on auga medali välja teeninud. Kaheksa noort saavad maakonnas kuld- ja 12 hõbemedali.



Kuressaare gümnaasiumis lõpetasid medaliga üheksa, Saaremaa ühisgümnaasiumis (SÜG) seitse, Orissaare gümnaasiumis ja Leisi keskkoolis kummaski üks ning Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis kaks õppurit. Mullu oli gümnaasiumilõpetajate hulgas kuus kuld- ja üheksa hõbemedalisti ehk kokku 15 noort.



SÜG-i 12.b abiturient Kerli Kuusk kinnitas, et tema arust ei olnud raske hõbemedalit saavutada. “Kui ise kolme aasta jooksul vaeva näed, tulebki kõik iseenesest tulemuste pealt,” ütles ta, lisades, et kuna ka põhikoolist on tugevad baasteadmised all, ongi lihtne.



Kerlile meeldis enim bioloogiatund, kuid ühtegi raskusi tekitanud ainet ta välja tuua ei osanud. “Kui kõigis tundides korralikult õpid, ei olegi sellist raskemat ainet,” arvas neiu.



Kooli kuldmedaliga lõpetav 12.a klassi lõpetav Britha Kuldsaar tunnistas, et ei saa päris nii öelda, et medal oleks väga kergelt tulnud – ikka suure töö ja vaevaga. “Kui tead, et õpid heade eksamitulemuste nimel ja saad asjadest aru, tulevad hinded ka paratamatult head.”



Lemmikaineteks keemia ja filosoofia



Kõige rohkem meeldisid talle keemia ja filosoofia. “Viimane just seetõttu, et paneb kastist välja mõtlema ja keemia ongi mulle väga hingelähedane,” selgitas ta.



Ehkki Britha käis humanitaarklassis, olid just keeled tema jaoks kõige raskemad. “Omal ajal sai valik tehtud vanemate mõjutusel. Enam seda ei laseks teha ja ülikooli valik tuleb minu soovide järgi,” lisas neiu naerdes.



Orissaare gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Miina Hõbenael kinnitas, et tema jaoks tähendab kuld järjepidevat pühendumist ja indu õppimisel.



“Seega ütleksin, et kuld tuli ikka tööd tehes ja vaeva nähes, kuna samamoodi tulid teadmised,” selgitas neiu, mida medal talle sümboliseerib.



Lemmikaine oli Miinal matemaatika. “Edasi plaanin õppima minna kas majandust või mõnd muud reaalainet. Ootan praegu riigieksamite tulemusi, selle järgi vaatan.”



16. juunil on tublimad gümnaasiumilõpetajad ning Kuressaare kaunite kunstide laste ja noorte stipendiumide saajad oodatud linnapea vastuvõtule.





Kuldmedaliga lõpetavad:

Miina Hõbenael – OG

Grete Kaal – KG

Helina Koppel – SÜG

Britha Kuldsaar – SÜG

Tõnis-Kristjan Nava – Leisi KK

Melani Nõu – KG

Ingrid Pruunlep – KG

Karita Süld – SÜG



Hõbemedaliga lõpetavad:

Helena Ellermaa – SÜG

Mairo Kaev – KTG

Mari Kolk – SÜG

Karin Kreek – KG

Kerli Kuusk – SÜG

Caroly Käspre – KG

Marie Naak – SÜG

Marie Pihlas – KG

Riivo Riismaa – KTG

Kristiina Takkis – KG

Brigita Tool – KG

Triin Uussaar – KG Kuressaare gümnaasiumis lõpetasid medaliga üheksa, Saaremaa ühisgümnaasiumis (SÜG) seitse, Orissaare gümnaasiumis ja Leisi keskkoolis kummaski üks ning Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumis kaks õppurit. Mullu oli gümnaasiumilõpetajate hulgas kuus kuld- ja üheksa hõbemedalisti ehk kokku 15 noort.SÜG-i 12.b abiturient Kerli Kuusk kinnitas, et tema arust ei olnud raske hõbemedalit saavutada. “Kui ise kolme aasta jooksul vaeva näed, tulebki kõik iseenesest tulemuste pealt,” ütles ta, lisades, et kuna ka põhikoolist on tugevad baasteadmised all, ongi lihtne.Kerlile meeldis enim bioloogiatund, kuid ühtegi raskusi tekitanud ainet ta välja tuua ei osanud. “Kui kõigis tundides korralikult õpid, ei olegi sellist raskemat ainet,” arvas neiu.Kooli kuldmedaliga lõpetav 12.a klassi lõpetav Britha Kuldsaar tunnistas, et ei saa päris nii öelda, et medal oleks väga kergelt tulnud – ikka suure töö ja vaevaga. “Kui tead, et õpid heade eksamitulemuste nimel ja saad asjadest aru, tulevad hinded ka paratamatult head.”Kõige rohkem meeldisid talle keemia ja filosoofia. “Viimane just seetõttu, et paneb kastist välja mõtlema ja keemia ongi mulle väga hingelähedane,” selgitas ta.Ehkki Britha käis humanitaarklassis, olid just keeled tema jaoks kõige raskemad. “Omal ajal sai valik tehtud vanemate mõjutusel. Enam seda ei laseks teha ja ülikooli valik tuleb minu soovide järgi,” lisas neiu naerdes.Orissaare gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetav Miina Hõbenael kinnitas, et tema jaoks tähendab kuld järjepidevat pühendumist ja indu õppimisel.“Seega ütleksin, et kuld tuli ikka tööd tehes ja vaeva nähes, kuna samamoodi tulid teadmised,” selgitas neiu, mida medal talle sümboliseerib.Lemmikaine oli Miinal matemaatika. “Edasi plaanin õppima minna kas majandust või mõnd muud reaalainet. Ootan praegu riigieksamite tulemusi, selle järgi vaatan.”16. juunil on tublimad gümnaasiumilõpetajad ning Kuressaare kaunite kunstide laste ja noorte stipendiumide saajad oodatud linnapea vastuvõtule.Miina Hõbenael – OGGrete Kaal – KGHelina Koppel – SÜGBritha Kuldsaar – SÜGTõnis-Kristjan Nava – Leisi KKMelani Nõu – KGIngrid Pruunlep – KGKarita Süld – SÜGHelena Ellermaa – SÜGMairo Kaev – KTGMari Kolk – SÜGKarin Kreek – KGKerli Kuusk – SÜGCaroly Käspre – KGMarie Naak – SÜGMarie Pihlas – KGRiivo Riismaa – KTGKristiina Takkis – KGBrigita Tool – KGTriin Uussaar – KG

Veel artikleid samast teemast »