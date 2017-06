Uudised

Mis juhtus?

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Teisipäev, 06. juuni 2017. 2. juunil kell 23.19 teatati häirekeskusele laste tehtud lõkkest Kuressaares Kihelkonna maanteel. Päästjad kustutasid järelevalveta lõkke.



2. juunil kell 23.12 kutsuti päästjad appi liiklusõnnetusele Lääne-Saare valda Tahula külas. Päästjad lõikasid ühe kannatanu sõidukist välja ja andsid üle kiirabile.



2. juunil kell 15.33 teatati häirekeskusele, et Kuressaares Tallinna tänaval on ühe maja katuselt plekk lahti ning võib tugeva tuulega minema lennata. Päästjad kinnitasid pleki konstruktsioonide külge tagasi. 2. juunil kell 23.19 teatati häirekeskusele laste tehtud lõkkest Kuressaares Kihelkonna maanteel. Päästjad kustutasid järelevalveta lõkke.2. juunil kell 23.12 kutsuti päästjad appi liiklusõnnetusele Lääne-Saare valda Tahula külas. Päästjad lõikasid ühe kannatanu sõidukist välja ja andsid üle kiirabile.2. juunil kell 15.33 teatati häirekeskusele, et Kuressaares Tallinna tänaval on ühe maja katuselt plekk lahti ning võib tugeva tuulega minema lennata. Päästjad kinnitasid pleki konstruktsioonide külge tagasi.

Veel artikleid samast teemast »