Uudised

Vald tõstis pääsme hinda Ruhnu pühakodadesse

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 06. juuni 2017. Kui veel eelmisel aastal tuli Ruhnu pühakodadesse pääsemiseks maksta kaks eurot, siis nüüd tuleb välja käia veidi rohkem. FOTO: Valmar Voolaid Kui möödunud aastal sai turist Ruhnu pühakodadesse tunnikeseks uudistama kaheeurose pääsmega, siis sellel aastal tuleb tal maksta viis eurot.



“Juhatus otsustas nii,” andis Ruhnu Püha Magdaleena koguduse juhatuse esimees Jaan Urvet vastuse, selgitades, et pääsmete eest kogunenud tulu läheb sajanditevanuste hoonete majandamiseks. “Ruhnu kogudus on väike ja materiaalselt väga kehvas seisus, kirikuõpetaja teeb niikuinii peaaegu tasuta tööd. Kusagilt tuleb majandustegevust alustada, see on esimene samm.”



Kuigi kirikute külastusajal on kohapeal mehitatud valve, kellelt saab infot nii Ruhnu saare kui kirikute ajaloo kohta, läheb kogu piletitulu kogudusele.



“Teenistused on loomulikult tasuta,” rõhutas ta. Urvet lisas imestades, et alkoholi puhul ei teki küsimustki, aga kui hindamatu kultuuripärandi toetuseks mõne euro võrra hinda tõstetakse, tundub see probleem.



Viis päeva nädalas



Ruhnu pühakojad, nii nagu ka Ruhnu tuletorn, on turismihooajal avatud viiel päeval nädalas: teisipäevast laupäevani. Urvet kinnitas, et muretsema ei pea ka pühapäeval saarele tulija, kuna esimene võimalus Ruhnust lahkuda on alles kolmapäeval.



Urveti sõnul jäävad pühapäev ja esmaspäev objektide koristamiseks ja hooldamiseks ning grupid pääsevad nii kirikusse kui tuletorni vastavalt kokkulepetele.



“Ühtki külastajat pole veel ukse taha jäetud ega jäeta ka,” ütles Urvet ja lisas, et telefoninumbrid on teada ning see on vaid kommunikatsiooni küsimus. “Juhatus otsustas nii,” andis Ruhnu Püha Magdaleena koguduse juhatuse esimees Jaan Urvet vastuse, selgitades, et pääsmete eest kogunenud tulu läheb sajanditevanuste hoonete majandamiseks. “Ruhnu kogudus on väike ja materiaalselt väga kehvas seisus, kirikuõpetaja teeb niikuinii peaaegu tasuta tööd. Kusagilt tuleb majandustegevust alustada, see on esimene samm.”Kuigi kirikute külastusajal on kohapeal mehitatud valve, kellelt saab infot nii Ruhnu saare kui kirikute ajaloo kohta, läheb kogu piletitulu kogudusele.“Teenistused on loomulikult tasuta,” rõhutas ta. Urvet lisas imestades, et alkoholi puhul ei teki küsimustki, aga kui hindamatu kultuuripärandi toetuseks mõne euro võrra hinda tõstetakse, tundub see probleem.Ruhnu pühakojad, nii nagu ka Ruhnu tuletorn, on turismihooajal avatud viiel päeval nädalas: teisipäevast laupäevani. Urvet kinnitas, et muretsema ei pea ka pühapäeval saarele tulija, kuna esimene võimalus Ruhnust lahkuda on alles kolmapäeval.Urveti sõnul jäävad pühapäev ja esmaspäev objektide koristamiseks ja hooldamiseks ning grupid pääsevad nii kirikusse kui tuletorni vastavalt kokkulepetele.“Ühtki külastajat pole veel ukse taha jäetud ega jäeta ka,” ütles Urvet ja lisas, et telefoninumbrid on teada ning see on vaid kommunikatsiooni küsimus.

Veel artikleid samast teemast »