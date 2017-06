Uudised

Janne Nurmik jätkab Keskerakonna liikmena

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 06. juuni 2017. Janne Nurmik. Keskerakonna Saaremaa piirkonna endine juht Janne Nurmik otsustas esialgu erakonda edasi jääda, küll aga otsustas parteist lahkuda piirkonna kahes juhatuses olnud staažikas keskerakondlane Ülle Lätt.



Nurmiku sõnul otsustas ta Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimehe kohale ja juhatusse seekord enam mitte kandideerida. “Ühise eesmärgi ja edasiviiva tulemuse nimel saavad tegutseda inimesed, kellel on meeskonnatöös esikohal austus ja lugupidamine kaasinimeste vastu,” ütles Nurmik.



3. juunini Keskerakonna Saaremaa piirkonda vedanud inimesed lootsid, et erakonna uus esimees Jüri Ratas toob Eesti suurimasse parteisse kaasa avatud, õiglase ja läbipaistva juhtimisstiili ning kommunikatsiooni.



“Mul on kahju, loodetud muutust ei ole ma veel näinud. Saaremaa senise juhatuse kogetu näitas, et keskkontor ei arvesta piirkonna juhatuse arvamusega, meie ettepanekuid kuulda ei võeta või neid ignoreeritakse. Kerkiski küsimus, kui keskkontor teab Tallinnas absoluutset tõde piirkondade arendamise ja juhtimise kohta, milleks siis piirkondlikke juhatusi üldse vaja on?” tahtis Nurmik teada.



3. märtsil toimunud Saaremaa piirkonna aastakoosolekul juhatusse valituks osutunud liikmetest kandideeris 3. juunil uude juhatusse vaid üks – Rainer Helde, kes osutus ka valituks. Teised kuus varasemat juhatuse liiget otsustasid mitte kandideerida.



Mis saab piirkonna endisest juhist Janne Nurmikust edasi? “Jätkan Saaremaa arengusse ja hüvangusse panustamisega. Mina olen praegu Keskerakonnas edasi. Seisan Saaremaa käekäigu eest, aga millises vormis, seda näitab aeg. Kodanikena võime ju kõik Saaremaa heaks tegutseda,” märkis Nurmik.



