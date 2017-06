Uudised

Mekituba avas laupäeval teiseks hooajaks uksed

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 06. juuni 2017. Grete Põldemaa. FOTO: Valmar VOolaid “Hooaja õnnistasid õieti sisse kolm nädalat tagasi Saaremaad väisanud Walesi põllumehed,” teatas rõõmsalt Mekitoa perenaine Grete Põldemaa. Igatahes on Mekitoas võimalus degusteerida kuuest kraanist Pihtla õlleköögi traditsioonilisi ning uusi maitseid ja alates möödunud laupäevast on uksed valla kõigile iga nädal teisipäevast pühapäevani õhtul kella seitsmeni.



Hea õnne korral võib Mekitoast leida ka arenduses olevaid eksperimentaalpruule ning uue sortimendi kujunemises kaasa rääkida. Seal pakutakse traditsioonilist Saaremaa taluõlut koos kuivatatud kala, Saare juustu, Fresko jäätiste, Öunalimonaadi ja muu saaremaise kraamiga. Ei puudu ka õlleköögi kinkepakid, T-särgid, nokamütsid, klaasid ja kannud.



“Seega, meilt saab meeneidki kaasa osta. Ja kui keegi tahab väikese seltskonnaga ka pärast seitset tulla, peab vaid helistama ja kokku leppima,” ütles Põldemaa. “Korraga mahutame kuni 15 inimest. Muidugi, terrass on meil ka.”



