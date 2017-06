Uudised

Mänguväljaku lahtiolek tekitas küsimusi

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 06. juuni 2017. Facebooki lehel “Märgatud Saaremaal” küsis lapsevanem, kas Kuressaare kesklinna uuenenud avalikul mänguväljakul on ka uuenenud lahtiolekuaeg? Nimelt jäi tal ja tema lastel pühapäeval kell 14.05 mänguväljakul käimata, kuna väravad olid kinni.



“Kuna kesklinna mänguväljakul on varem öisel ajal huligaanitsetud, on otsustatud väravad öösiti lukus hoida,” selgitas Kuressaare linnakantselei peaspetsialist Gerli Heinmaa. “Väravad avatakse igal hommikul kella kaheksa paiku ning nende sulgemise ja lahtitegemise eest vastutab Securitas Eesti AS.”



Pühapäevane väravate lukusolek oli tingitud inimlikust eksitusest, lisas Heinmaa vabandades ja tänades lapsevanemat, kelle vahendusel teave Securitaseni jõudis. "Reageeriti kohe ning pärastlõunal oli mänguväljak laste rõõmuks taas avatud."

