Uudised

Saarlastele Sõrve retke kaksikvõit

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 06. juuni 2017. Üle finišijoone astuvad üheskoos Naiskodukaitse Pihtla jaoskonna liige Marina Saukonen (keskel) ning Saaremaa maleva kaitseliitlased Jaak Torri ja Lea Maripuu. FOTO: Piret Paomees 2.–4. juunini korraldas Kaitseliidu Saaremaa malev taas Kristjan Jalaka mälestusele pühendatud patrullretke Sõrve, millest võttis osa kokku kümme võistkonda.



Raskemal rajal osales kolm võistkonda, kellest kaks olid Vahipataljonist ja üks Pärnu malevast. Kuna viimane katkestas, jagasid esimest ja teist kohta Vahipataljoni ajateenijad. Nendel tuli läbida 100 km pikkune teekond ehk „punane“ rada.



Kergemal ehk umbes 65 km pikkusel „kollasel“ rajal osales seitse tiimi, kellest lõpetas kuus. Edukaim oli Kaitseliidu Saaremaa maleva meeskond, teiseks tuli saarlaste segavõistkond koosseisus Ann Saks Naiskodukaitse Leisi jaoskonnast, Gärolyn Saar Orissaare jaoskonnast ja Saaremaa maleva kaitseliitlane Sander Sepp.



Teist korda retkel osalenud Gärolyn Saar ütles, et kui nad üle finišijoone said, oli tal hea tunne, siiski ei osanud ta aimata, et nad tulid lausa teiseks. Kaardilugejaks oli neil põhiliselt Ann Saks.



„Lõbus oli hommikul varakult sõnade arvamine, kui oli juba rohkelt kilomeetreid seljataga – sai natukene lusti ja naeru,“ märkis ta.



Kuigi tema sõnul kardeti eelnevalt pisut veetakistust ehk jõe ületamist, ei osutunudki see raskeks. Sel korral oskas Saar küll juba aimata, mis võistlusel ette tuleb, kuid tunnistas, et nüüd tundus isegi raskem kui eelmine kord.



Erinevad ilmaolud



Võistluse peakorraldaja, Saaremaa maleva operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem Ülar Truu ütles, et saarlastele pakkus konkurentsi kolmandaks platseerunud Jõgeva maleva võistkond.



Rajal tuli Truu sõnul lahendada erinevaid ülesandeid: fotode järgi sõjaväe tehnika tundmine, takistusribade läbimine ehk roomamine erinevatel tasapindadel ja jõe ületamine, meditsiiniülesanne, mäluharjutus, sõdurivarustuse esemete tuvastamine, sidealased ülesanded ning lõpus tuli kolm kilomeetrit lasta päkkadel välkuda.



„Lisaks pidid võistlejad liikuma varjatult, sest toimus vastutegevus ehk „vaenlaste“ grupid püüdsid nende liikumist häirida,“ selgitas ta. Muidugi liigeldi täies varustuses, koos relva ja magamiskoti ning muu vajalikuga.



Selleaastane Sõrve retk pakkus väga erinevaid ilmaolusid. „Öösel langes termomeeter isegi miinus ühe peale, päeval soojendas päike ja viimased kümme tundi saatis võistlejaid kerge vihm,“ nentis Truu, lisades, et võistlus algas reede õhtul kell kümme ja viimane võistkond oli finišis pühapäeval kell 11.30. Kokku osales retkel 18 saarlast.



Alates 2012. aastast on Sõrve retk pühendatud Afganistanis teeninud saarlase Kristjan Jalakase mälestusele. „Eestvedajaks oli maleva tolleaegne juht kolonelleitnant Kristjan Moora, kes muutis selle ürituse formaati, kus matk-rännakust sai sõjalis-sportlik ettevõtmine. Siis hakati kutsuma Sõrve retkele võistkondi ka teistest malevatest ja kaitseväeosadest,“ rääkis Truu. Raskemal rajal osales kolm võistkonda, kellest kaks olid Vahipataljonist ja üks Pärnu malevast. Kuna viimane katkestas, jagasid esimest ja teist kohta Vahipataljoni ajateenijad. Nendel tuli läbida 100 km pikkune teekond ehk „punane“ rada.Kergemal ehk umbes 65 km pikkusel „kollasel“ rajal osales seitse tiimi, kellest lõpetas kuus. Edukaim oli Kaitseliidu Saaremaa maleva meeskond, teiseks tuli saarlaste segavõistkond koosseisus Ann Saks Naiskodukaitse Leisi jaoskonnast, Gärolyn Saar Orissaare jaoskonnast ja Saaremaa maleva kaitseliitlane Sander Sepp.Teist korda retkel osalenud Gärolyn Saar ütles, et kui nad üle finišijoone said, oli tal hea tunne, siiski ei osanud ta aimata, et nad tulid lausa teiseks. Kaardilugejaks oli neil põhiliselt Ann Saks.„Lõbus oli hommikul varakult sõnade arvamine, kui oli juba rohkelt kilomeetreid seljataga – sai natukene lusti ja naeru,“ märkis ta.Kuigi tema sõnul kardeti eelnevalt pisut veetakistust ehk jõe ületamist, ei osutunudki see raskeks. Sel korral oskas Saar küll juba aimata, mis võistlusel ette tuleb, kuid tunnistas, et nüüd tundus isegi raskem kui eelmine kord.Võistluse peakorraldaja, Saaremaa maleva operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem Ülar Truu ütles, et saarlastele pakkus konkurentsi kolmandaks platseerunud Jõgeva maleva võistkond.Rajal tuli Truu sõnul lahendada erinevaid ülesandeid: fotode järgi sõjaväe tehnika tundmine, takistusribade läbimine ehk roomamine erinevatel tasapindadel ja jõe ületamine, meditsiiniülesanne, mäluharjutus, sõdurivarustuse esemete tuvastamine, sidealased ülesanded ning lõpus tuli kolm kilomeetrit lasta päkkadel välkuda.„Lisaks pidid võistlejad liikuma varjatult, sest toimus vastutegevus ehk „vaenlaste“ grupid püüdsid nende liikumist häirida,“ selgitas ta. Muidugi liigeldi täies varustuses, koos relva ja magamiskoti ning muu vajalikuga.Selleaastane Sõrve retk pakkus väga erinevaid ilmaolusid. „Öösel langes termomeeter isegi miinus ühe peale, päeval soojendas päike ja viimased kümme tundi saatis võistlejaid kerge vihm,“ nentis Truu, lisades, et võistlus algas reede õhtul kell kümme ja viimane võistkond oli finišis pühapäeval kell 11.30. Kokku osales retkel 18 saarlast.Alates 2012. aastast on Sõrve retk pühendatud Afganistanis teeninud saarlase Kristjan Jalakase mälestusele. „Eestvedajaks oli maleva tolleaegne juht kolonelleitnant Kristjan Moora, kes muutis selle ürituse formaati, kus matk-rännakust sai sõjalis-sportlik ettevõtmine. Siis hakati kutsuma Sõrve retkele võistkondi ka teistest malevatest ja kaitseväeosadest,“ rääkis Truu.

Veel artikleid samast teemast »