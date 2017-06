Uudised

Muhus saeti välja 17 pätti

Teisipäev, 06. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 06. juuni 2017. Rakvere ametikooli õpetaja Riho Mäe õpetas õpilastele, kuidas vigursaagida muhupäraseid pätte. FOTO: Kalmer Saar Muhus toimus nädalavahetusel teist aastat järjest lõbus vigursaagimine.



Seekord tehti saarele 17 vigursaetud muhupärast pätti. Pall muhulaste endi väravasse ja nüüd ootavad need, et neile lillemustrid peale maalitaks.



Üritus sai alguse neljapäeval ja lõppes pühapäeval. Peakorraldaja oli Rakvere ametikool, lisaks Eesti õpilastele osalesid üritusel ka õpilased Läti, Leedu ja Saksa ametikoolidest koos juhendajatega. Õpilaste peamine juhendaja oli Riho Mäe Rakvere ametikoolist.



Idee pätte saagida sai alguse kohalikust algatusest. Esmalt oli plaan teha üks suur pätt, mille juures turistid ja ka kohalikud saaksid pilti teha.



Kokku valmistasid meistrid välispraktika raames kaks suurt pätti ja õpilased 15 väikest.



Muhu käsitöömeistrid alustasid juba pättide ülemaalimisega, kuid töö jätkub.

“Vallast on öeldud, et need pannakse Muhu saarele laiali. Suuresti Liivale, kus liigub kõige rohkem rahvast. On kuulda olnud, et kuna väiksemaid saab transportida, siis näiteks, kui Hellamaal tuleb esimene muhulaste laulupidu, viiakse need sinna ka,” rääkis ürituse korraldaja, Rakvere ametikooli õpetaja Kaia Ljaš.



Lisaks vigursaagimisele tutvustati õpilastele ka Muhu saart ja traditsioone.

“Õpilased jäid väga rahule. Saksa poisid ütlesid, et nad ei ole elus näinud nii peent näputööd, nagu siin, Muhu saarel tehakse. Puidu nikerdamine, mida nad siin õppisid, oli ka nende jaoks päris uus,” sõnas Kaia.



Mõned õpilased osalesid üritusel teist aastat järjest. Tagasi tulijaid oli nii Lätist, Leedust kui Rakvere ametikoolist. Ürituse lõppedes lõid puidumeister ja vallavanem käed, et vigursaagimist korraldatakse Muhus ka tuleval aastal.



“Igasugune kooliruumidest väljas õppimine on niivõrd arendav. Õppida otse selles paigas, kust see kultuur pärineb – nende inimeste lähedal ja sealsamas keskkonnas. See oligi üks eesmärke saada osa ka Muhu rahvuskultuurist, mitte ainult nikerdada,” lausus Kaia.



Sigrid Osa Seekord tehti saarele 17 vigursaetud muhupärast pätti. Pall muhulaste endi väravasse ja nüüd ootavad need, et neile lillemustrid peale maalitaks.Üritus sai alguse neljapäeval ja lõppes pühapäeval. Peakorraldaja oli Rakvere ametikool, lisaks Eesti õpilastele osalesid üritusel ka õpilased Läti, Leedu ja Saksa ametikoolidest koos juhendajatega. Õpilaste peamine juhendaja oli Riho Mäe Rakvere ametikoolist.Idee pätte saagida sai alguse kohalikust algatusest. Esmalt oli plaan teha üks suur pätt, mille juures turistid ja ka kohalikud saaksid pilti teha.Kokku valmistasid meistrid välispraktika raames kaks suurt pätti ja õpilased 15 väikest.Muhu käsitöömeistrid alustasid juba pättide ülemaalimisega, kuid töö jätkub.“Vallast on öeldud, et need pannakse Muhu saarele laiali. Suuresti Liivale, kus liigub kõige rohkem rahvast. On kuulda olnud, et kuna väiksemaid saab transportida, siis näiteks, kui Hellamaal tuleb esimene muhulaste laulupidu, viiakse need sinna ka,” rääkis ürituse korraldaja, Rakvere ametikooli õpetaja Kaia Ljaš.Lisaks vigursaagimisele tutvustati õpilastele ka Muhu saart ja traditsioone.“Õpilased jäid väga rahule. Saksa poisid ütlesid, et nad ei ole elus näinud nii peent näputööd, nagu siin, Muhu saarel tehakse. Puidu nikerdamine, mida nad siin õppisid, oli ka nende jaoks päris uus,” sõnas Kaia.Mõned õpilased osalesid üritusel teist aastat järjest. Tagasi tulijaid oli nii Lätist, Leedust kui Rakvere ametikoolist. Ürituse lõppedes lõid puidumeister ja vallavanem käed, et vigursaagimist korraldatakse Muhus ka tuleval aastal.“Igasugune kooliruumidest väljas õppimine on niivõrd arendav. Õppida otse selles paigas, kust see kultuur pärineb – nende inimeste lähedal ja sealsamas keskkonnas. See oligi üks eesmärke saada osa ka Muhu rahvuskultuurist, mitte ainult nikerdada,” lausus Kaia.Sigrid Osa

Veel artikleid samast teemast »