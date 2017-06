Uudised

Kristiina valikutes peegeldub õnnelik lapsepõlv

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Kristiina Tänav (pildil) on sündinud 18. juulil 1991. Lapsepõlvekodu asub Kuressaares Vahtra tänaval. Ilm oli väikese ilmakodaniku tulekul päikesepaisteline, pisut tuuline.



“Mu ema poolt on kõik olulised asjad esimestest eluaastatest kirja pandud, seepärast tean ka ilma kohta. Hiljuti lehitsesime emaga seda mälestusteraamatut. Mulle meenub looke, kuidas minust sai venna sündides viie aastasena suur õde, kes hakkas ühtäkki lutt suus maas roomama ja kes siis paari päeva pärast sellest tüdines ja jälle tädimängu mängima hakkas: pani ema riided selga, kingad jalga,” oli Kristiinalt tore meenutus tema varasest east.



“Ema üleskirjutatud lugudest meenub veel seik, kuidas pärast isaga puude riita ladumist tuppa läksime ja mina uhkusega teatasin, et puud on “lapitatud”.

Mängisin emaga tihti poemängu, kus mina olin müüja ja ema klient. Ema helistas poodi ja küsis “kes kuuleb?” Mina vastu, kuuleb see, kes ikka kuuleb. Nelja-aastasena küsisin emalt: “Emme, kui teid issiga ei oleks ja siis vanaema minu võõrasemaks hakkab, kas ta siis oleks ka minu peale kuri ja halb nagu Tuhkatriinus oli?”



Olin selline õnnelik laps, kelle uinutasid magama etteloetud muinasjutud ja ema lauldud laulud,” rääkis Kristiina, kelle emal on peas ligi sada lastelaulu.



Kodu kui magnet



Kristiina kasvas kodus, kus maja oli alati naabrilapsi täis. “Mäletan lõbusaid mänge tagahoovis, pirukasöömisi väikese laua taga, kuhu mahtus palju lapsi. Ema on mul üldse lapsemeelne ja lapsekeelne - päeval töötab lasteaias ja õhtuti kirjutab lasteraamatuid. Sünnipäevad olid alati hästi korraldatud, üllatuste- ja mänguderohked.”



Kodust sai Kristiina kaasa reisipisiku. “Igal suvel pakkisime reisikotid, istusime vennaga auto tagaistmele ja ootasime suure huviga, kuhu isa roolikeeramisel tee viib. Enamasti reisisime Eestis, Lätis ja Leedus.”



Tuule tiibadesse sai Kristiina Kuressaare gümnaasiumis. Kooli kõrvalt õppis ta ka laste kunstikoolis ja harrastas peotantsu. Kõrghariduse omandas neiu sotsiaaltöö erialal Tallinna ülikooli pedagoogilises seminaris. “Arvan, et sotsiaaltöö valik on mul pärit vanematelt ning olen valitud erialaga väga rahul. Saaremaale tagasi tulles sai minu esimeseks töökohaks kesklinna eralasteaed Naerusuu. Töötasin seal poolteist aastat. See oli tore aeg täis laste siirust ja mängurõõmu.



Kui Eesti Töötukassa Saaremaa osakond otsis juhtumikorraldajat seoses töövõimereformi käivitumisega, kandideeris teiste hulgas ka Kristiina. Ja osutus valituks. “Töö on väljakutseid pakkuv, mitmekülgne ja annab mulle võimaluse panustada ühiskonnale olulisse valdkonda. Tunnen, et teen õiget asja.”



Kristiina rääkis, et juhtumikorraldajana aitab ta inimestel täita töövõime hindamise taotlusi ja nõustab vähenenud töövõimega inimesi tööotsinguil. “Mulle see töö väga meeldib, teen seda südamega.”



Südamega tehtut kinnitab fakt, et esimese aastaga teenis Kristiina välja tiitli “Aasta tööleaitaja”. Tunnustus anti üle töötukassa aastapeol Eesti Rahva Muuseumis. Ta pälvis mullu ka teise tunnustuse, oma asutuses omistati Kristiinale “Aasta kolleegi” tiitel. Siinjuures tuleb märkida, et kuigi kohtusin selle laheda, tegusa ja südamliku neiuga esimest korda, olime nagu vanad tuttavad, ehkki vanusevahe 50 aastat. Seega, ka kolleegi-tiitel ei ole avanss.



Saaremaal tegevusi jätkub



“Akusid käin laadimas jooksurajal ning maailma avastan reisides ja raamatuid lugedes. Koos kolleegidega võtame osa erinevatest jooksuüritustest ja tähistame meeldejäävalt sünnipäevasid. Elukaaslasega käisime eelmisel kevadel Nasva klubis seltskonnatantsu kursustel, algajate kursus on koos läbitud. Mulle meeldib tegelda erinevate asjadega. Olen teinud talisuplust vabariigi aastapäeval, ennast proovile pannud Ultima Thule poolmaratonil ja turninud kõrgete mändide otsas seiklusrajal.Kodusaarel on hea. Siin algavad jooksurajad kodutrepilt, töökoht asub jalutuskäigu kaugusel ja siin on kõige rohkem päikest.”



