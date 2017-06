Uudised

Debora Vaarandi sai mere

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 05. juuni 2017. Poetess Debora Vaarandi veesilma oli tulnud avama rohkelt inimesi. Pildil otse ees kirjanik Jaak Urmet ja vasakul mikrofoniga ürituse eestvedaja Kaja Sepp. FOTO: Ivika Laanet-Nuut Laupäeva pärastlõunal avati pidulikult Laimjalas Debora Vaarandi kuju juures väike meri ehk veesilm. Sellega võeti kokku kaks aastat ja kümme kuud kestnud projekt “Debora 100.”



“Kui nüüd keegi vaatab, et peaks olema suur veesilm ning leiab eest hoopis väikese mere, siis ega ju tähtis ei ole suurus, vaid legend,” sõnas projekti eestvedaja, MTÜ Laimjala Loodussõprade juhatuse liige Kaja Sepp üritust avades. “Oluline on see, kui suureks suudame me rääkida sellise väikese koha nagu Laimjala, mis on Saaremaa üks väiksemaid valdu, kuid peagi üks osa suurest vallast.”



Ka voolav vesi on Kaja sõnul väga tervendav ja kuna Saaremaa on spaade pealinn, siis miks ei võiks olla Debora Vaaradi kuju juures näiteks luulespaa. “Küllap hakkab siin vee ääres ka looming jooksma ja siin mõni luuletus sünnib,” muigas ta.



Kaja märkis, et kui nende käest on küsitud, et mille pärast on nad seda kõike teinud, siis just nimelt sellepärast, et need, kes on Laimjalast pärit, kes elavad ja suvitavad seal, siis nende jaoks on Laimjala üks väga tähtis koht. “Kui tekib suur vald, kas siis ka Laimjalat teatakse,” küsis ta retooriliselt ning lisas, et see oli ka põhjus, miks kaks aastat ja kümme kuud tagasi otsustati luua initsiatiivgrupp ja tehta selline projekt kui “Debora 100.”



Oktoobrikuus avati kaunis Debora kuju, mille autorid on Simson Seakülast ja Paul Mänd. Kogu kompleksi autor on arhitekt Jüri Irik, kes oli Laimjalas 1. oktoobril, kuid kahjuks lõppes tema maine teekond veebruaris. Jüri mälestuseks tehti ka meri võimalikult projektilähedane ning tema auks saadeti laupäeval taevalaotusesse teele ka õhupallid.



Kaja Sepa tänusõnad ja Debora mere kaptenimüts kuulusid kõigile neile, kes on projekti õnnestumisse oma abikäe ulatanud.



Entusiastide võrgustik



Kirjanik Jaak Urmet viibis oma sõnul Laimjalas teist korda. “Sügisel ma nägin, kuidas püstitati kuju, nüüd näen, see plats järjest kasvab,” rääkis Urmet, kes enne mere avamist mõelnud, et nii tegusatel inimestel on kindlasti ka välja mõeldud, mis järgmisena. “Kui on meri, siis merel oleks varsti tarvis paati, mida pole tehtud linnuluust,” vihjas ta Debora Vaarandi luuletusele “Uus paat” ning lisas, et muidugi on võimalik ka kuju juurde teha veel igasuguseid põnevaid multimeedia lahendusi.



Urmeti enda sõnul on ta väga palju kohanud inimesi, kes on erakordsed kultuurifanaatikud. Ning sellised inimesed on ka Laimjalas. Entusiastid, kes tunnevad läbi ja lõhki oma kodupaiga ajalugu. “Minu idee on, et Eesti peaks olema kaetud selliste entusiastidega, sellise võrgustikuga, siis oleks meil tõeline põnev Eesti. Ükskõik, kuhu sa jala paned, avaneb värav teise dimensiooni või ajalukku. See oli minu suur idee, mis minu peas sõlmus täna Laimjala rahvale.” Teise üleskutsena kutsus kirjanik kõiki tegema väikeseid liigutusi, et nendest saaksid ükskord suured.



Heiki Luts ja Valmar Kasuk ansambel Kruuvist esitasid laulu “Laimjala labajalg”, solistina laulis väike Annabel.



Peale pidulikku avamist suundus rahvas Laimjala parki, kus jätkus meeleolukas kontsert. Selle juhatas sisse Laimjala rahvamaja juhataja Inga Rand.



Lauldi ja tantsiti nii Debora kui ka meie kõigi Eesti kodude auks. Kava oli ülesehitatud läbilõikena Laimjala rahvast. Alustasid Kedruse memmed Saaremaa valsiga, näha sai veel tantsimas Kahtla lasteaialapsi ja koolinoori, kuulata naiskoor Suiliste laulu jt. Kontsertkava lõpetasid Heiki Luts ja Valmar Kasak lustaka looga “Uus paat.”



Üritusel lugesid vahetekste, luuletusi Debora Vaarandi loomingust Krista Maajärv ja Anna-Liisa Õispuu.



Siiras, lihtne ja ehe kontsert



Kohalikud prouad Meida Rassel ja Erika Kivi ütlesid Meie Maale, et neil on ääretult heameel, et Laimjalas on neil nüüd Debora Vaarandi kaunis kuju koos veesilmaga. “Suur töö on ära tehtud,” kinnitasid nad, lisades, et eestvedajad on olnud väga tublid.



