Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhiks valiti ettevõtja Mihkel Undrest

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 05. juuni 2017. Laupäeval valis Keskerakonna Saaremaa piirkond endale uue juhatuse ning esimehe. Esimeheks valiti ettevõtja ning pikaaegne Torgu valla volikogu esimees Mihkel Undrest (pildil). Juhatusse valiti lisaks Undrestile veel seitse inimest.



Undrest sõnas, et piirkonna eesmärk on nii kohalikel valimistel kui ka järgmistel Riigikogu valimistel esineda Saaremaal hästi ning tõsta Keskerakond Saaremaal enam ausse. “Tööd tuleb muidugi kõvasti teha, tuua tuleb uusi liikmeid ja meie liikmeid Saaremaal motiveerida, kuid saame kindlasti hakkama” rääkis Undrest.



Küsimusele, mida muudab suurvalla tekke Saaremaal, vastas Undrest et suure Saaremaa valla loomine on positiivne ning paneb poliitikuid rohkem koostööd tegema. “Usun, et see on tervele Saaremaale positiivne. Tuleb osata koostööd teha, tuleb panna ennast kuulma, et meil on üks Saaremaa, ühed huvid ja eesmärgid, siis läheb elu paremaks kõikjal Saaremaal,” rõhutas Undrest.



Keskerakonna Saaremaa piirkonna endine juht Janne Nurmik ütles Meie Maale, et tema ülesanne jõudis Keskerakonna Saaremaa piirkonna esimehena 3. juunil sihtpunkti. “ Tõestasin endale ja usun, et ka minu lähedal seisnud meeskonnaliikmetele, et Keskerakonna mainet on võimalik Saaremaal tõsta, erakonna tegevusse kaasata isemõtlevaid ja intelligentseid inimesi ning seda mitte projektipõhiselt, vaid järjepideva arengu soosimisega,” rääkis ta, viidates, et kui inimesed mõtlevad ühes taktis ja töötavad ühe eesmärgi nimel, tuleb tulemus hästi välja. “Soovin Saaremaa piirkonna uuele esimehele ja juhatusele mõttehelgust ja südametarkust! Siiras tänu kõigile, kes on mind Saaremaa piirkonna esimehena toetanud ja erinevates ülesannetes aidanud.”



Janne tegi erilise kummarduse Keskerakonna juhatuse liikmele, riigikogu aseesimehele Enn Eesmaale, kes on Saaremaa piirkonda toetanud nii oma elukogemuse, teadmiste kui rahaliste võimalustega! “Lisan, et Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmetest on Enn Eesmaa ainus, kes on viimase kahe ja poole aasta jooksul Saaremaa arengusse panustanud ka oma nn katuseraha.”



Nurmik mõtiskles, et tänapäeva maailmas, kus konkurents on nii tihe, suudab inimene ikkagi ühte asja hästi teha. “Olen endiselt seda meelt, et jõuga ei muuda maailma helgemaks, ammugi mitte elu Saaremaal,” viitas ta, jäädes enda sõnul ootama aega, mil Keskerakonna põhitõdedes on esirinnas läbipaistvus, ausus ja õiglus ning peab paika Keskerakonna esimehe Jüri Ratase öeldu 5. veebruari Tallinn TV saatest “Nädal+”, et tuleb olla tulemusele orienteeritud, vaja on otsustusjulgust ja partnerite vahelist usaldust. Samuti Jüri Ratase öeldu 1. mail peetud töörahva püha tähistamise kõnes: “Me kõik peame püsima terved iseenda, oma lähedaste ja sõprade rõõmuks. Kõrge elukvaliteedi tagab meile hea tervis, väärikas sissetulek ja lähedaste toetus.”



Kokku osales piirkonna 301 liikmest hääletusel 57. Lisaks Undrestile valiti Saaremaa piirkonna juhatusse Aivar Aru, Jaanika Rikko, Helle Sulg, Larissa Koppel, Rainer Helde, Liina Jürisson ja Urve Lillimägi.



