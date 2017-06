Uudised

Suurpere toetuseks kontserdid

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 05. juuni 2017. Reede õhtul toimus Tornimäe rahvamajas heategevuskontsert, mille tulu koguti Pöide vallas tulekahju ohvriks langenud Agnes ja Jaan Kärneri suurpere toetuseks.



“Meil läks kenasti, tagasiside oli väga positiivne,” ütles kontserdi korraldaja, Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu, lisades, et nad jäid väga rahule. Saal oli rahvast täis.



Kontserdil laulsid ja tantsisid Tornimäe kooli õpilased, rahvatantsurühm Päikesejänkud, õpilased naaberkoolist ning Ivo Linna ja Antti Kammiste. Imearmas oli Nõgu sõnul ka see, kui Ivo Linna laulis ühe laulu ka koos lastega. Kontserdi lõpus tänas pereema Agnes Kärner kõiki südamlikult.



Kui algselt plaanis Tornimäe kool korraldada heategevuskontserdi lauatenniselaua soetamiseks, siis peale õnnetust otsustati panustada tubli pere kodu taastamisse.



Annilt Annile



Täna kl 18 toimub aga sama pere toetuseks heategevuskontsert “Annilt Annile” Orissaare kultuurimajas. Kontserdile järgneb kooliaasta lõpetamine ja tunnistuste kätteandmine. Kontserdi korraldaja, Orissaare gümnaasiumi õpilane Ann Kärner (pildil) ütles Meie Maale, et gümnaasiumis on neil kohustuslik teha uurimis- või praktiline töö. Anni mõte oli teha sügisel praktiline töö, milleks oleks olnud heategevuskontsert. Kuid peale õnnetusest teada saamist tuli neil koos juhendajatega mõte korraldada kiiremas korras heategevuskontsert just nüüd, kui tõsiselt abi vajatakse. “Ma ei korralda seda kontserti hetkel eelkõige oma koolitöö tõttu, vaid eesmärgiks on aidata seda igati tubli perekonda, kellele hetkel kulub ära igagi väiksem abi,” kinnitas Anni, kelle sõnul on ka kontserdi pealkiri on “Annilt Annile” seetõttu, et peres on tema nimekaim ja koolikaaslane Ann Kärner.



“Kontserdi mõte on õpilaselt õpilasele, tahame aidata oma kaasõpilasi, oleme siiski kui üks “pere”.” Ehkki kontserdi korraldamiseks on aega olnud vaid alla nädala, kuid õnnetus ei hüüa tulles, seega tean, kui tähtis on toetus ja abi ning seega annan endast parima, rääkis kontserdi korraldaja. Kontserdil esinevad Orissaare gümnaasiumi noored.



28. mail toimus Pöide vallas Sundimetsa külas tulekahju, milles hävis hiljuti valmis saanud kodu alumine korrus.



Ivika Laanet-Nuut

