Uudised

Valjalas õpiti, kuidas end ohutult tunda

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 05. juuni 2017. Ohutusõppepäev pakkus uudistamist nii suurtele kui väikestele. Lapsed tundsid rõõmu sellest, et said tutvuda tuletõrje-masinatega ja istuda päästepaadis. FOTO: Ivika Laanet-Nuut Laupäeval korraldas Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna akadeemiline jaoskond Valjala staadionil ohutusõppepäeva.



“Tuleohutus saadab meid iga päev,” ütles päeva avades Valjala vallavanem Aare Martinson, tundes erilist heameelt, et taoline päev just Valjalas aset leidis. “Õpime sellest täna kõik.”



Põhjaliku ja sisuka ülevaate päästeautodest, tuleohutusest ja nende tööst viisid läbi Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ja operatiivkorrapidaja Rando Lindmäe. Lapsed said istuda päästepaadis ja tuletõrjeautos ning huvilised proovida, kuidas kasutada pulberkustutit. Pliidimaketi abil näidati, mis juhtub, kui korsten on korrast ära ja miks on vajalik, et korstnapühkija külastaks kodu kord vähemalt viie aasta jooksul. Kungla sadama kapten, vabatahtlik merepäästja Kert Kreem näitas merepäästevarustust ning rääkis sellest, kuidas saada merepäästjaks.



Margus Lindmäe tõi välja näiteks ka selle, et inimesed ei peaks kartma kodukülastusi. “Me ei ole küüditajad,” muigas ta, lisades, et kodukülastuse eesmärk on mitte trahvida, vaid nõu ja soovitusi jagada.



Tutvuda sai kolme päästeautoga, sealhulgas Valjala vabatahtlike tuletõrjeauto GAZ 53-ga ning Orissaare uhiuue masinaga, lisaks uudistada päästjate operatiivmasinat ja Kungla sadama kasutuses olevat merepäästepaati.



Saaremaa ringkonna akadeemilise jaoskonna juht Janne Mets märkis, et sellist päeva ei ole nad varem korraldanud. Naiskodukaitse tähistab tänavu oma 90 tegevusaastat. Ning naiskodukaitse Saaremaa ringkonna akadeemiline jaoskond on otsustanud pühendada selle just õppimisele ja enda arendamisele. Päevaga jäid korraldajad ise väga rahule. “Oleme tänulikud kõigile neile, kes sellest päevast tulid osa saama,” sõnas Janne Mets.



Naiskodukaitse Leisi jaoskonna liige Erge Õnnis ütles, et tegemist on väga kasuliku päevaga.



“Hea on küsida, sest kõikidele küsimustele saab vastused,” kinnitas ta Meie Maale. Erge sõnul oli kõige huvipakkuvam osa päevast just see, kuidas hoida kodu turvalisust ning mida teha siis, kui õnnetus juhtub.



“Sain palju teada, mida tasub teha ja mida mitte. See päev annab julguse abi küsida, kui on õnnetus käes,” jutustas Erge, viidates, et esimene number, mida valida, on ikka häirekeskuse number 112, mida ei tasu peljata. “Ning muidugi, ka naiskodukaitsjana peab oskama abi anda,” sõnas ta.



Kokku oli tulnud huvilisi üle seitsmekümne. “Tuleohutus saadab meid iga päev,” ütles päeva avades Valjala vallavanem Aare Martinson, tundes erilist heameelt, et taoline päev just Valjalas aset leidis. “Õpime sellest täna kõik.”Põhjaliku ja sisuka ülevaate päästeautodest, tuleohutusest ja nende tööst viisid läbi Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ja operatiivkorrapidaja Rando Lindmäe. Lapsed said istuda päästepaadis ja tuletõrjeautos ning huvilised proovida, kuidas kasutada pulberkustutit. Pliidimaketi abil näidati, mis juhtub, kui korsten on korrast ära ja miks on vajalik, et korstnapühkija külastaks kodu kord vähemalt viie aasta jooksul. Kungla sadama kapten, vabatahtlik merepäästja Kert Kreem näitas merepäästevarustust ning rääkis sellest, kuidas saada merepäästjaks.Margus Lindmäe tõi välja näiteks ka selle, et inimesed ei peaks kartma kodukülastusi. “Me ei ole küüditajad,” muigas ta, lisades, et kodukülastuse eesmärk on mitte trahvida, vaid nõu ja soovitusi jagada.Tutvuda sai kolme päästeautoga, sealhulgas Valjala vabatahtlike tuletõrjeauto GAZ 53-ga ning Orissaare uhiuue masinaga, lisaks uudistada päästjate operatiivmasinat ja Kungla sadama kasutuses olevat merepäästepaati.Saaremaa ringkonna akadeemilise jaoskonna juht Janne Mets märkis, et sellist päeva ei ole nad varem korraldanud. Naiskodukaitse tähistab tänavu oma 90 tegevusaastat. Ning naiskodukaitse Saaremaa ringkonna akadeemiline jaoskond on otsustanud pühendada selle just õppimisele ja enda arendamisele. Päevaga jäid korraldajad ise väga rahule. “Oleme tänulikud kõigile neile, kes sellest päevast tulid osa saama,” sõnas Janne Mets.Naiskodukaitse Leisi jaoskonna liige Erge Õnnis ütles, et tegemist on väga kasuliku päevaga.“Hea on küsida, sest kõikidele küsimustele saab vastused,” kinnitas ta Meie Maale. Erge sõnul oli kõige huvipakkuvam osa päevast just see, kuidas hoida kodu turvalisust ning mida teha siis, kui õnnetus juhtub.“Sain palju teada, mida tasub teha ja mida mitte. See päev annab julguse abi küsida, kui on õnnetus käes,” jutustas Erge, viidates, et esimene number, mida valida, on ikka häirekeskuse number 112, mida ei tasu peljata. “Ning muidugi, ka naiskodukaitsjana peab oskama abi anda,” sõnas ta.Kokku oli tulnud huvilisi üle seitsmekümne.

Veel artikleid samast teemast »