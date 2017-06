Muhulased Luca Berti fotodel

Uudised

Esmaspäev, 05. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Esmaspäev, 05. juuni 2017. Pildil on perekond Kindel. FOTO: Luca Berti Täna avatakse Koguva kunstitallis Itaalias sündinud, Taanis elava ja töötava Luca Berti fotonäitus Muhumaa loodusest ja inimestest. Näituse fotod pärinevad aastast 2015, mil Luca Berti külastas Eestit ja pildistas kaks päeva ka Muhu saart ja sealseid inimesi.



“Pilte on kolmekümne ringis,” ütles Muhu muuseumi tegevjuht Siret Jõeleht Meie Maale, lisades, et mustvalged fotod on kõik Muhu inimestest ning sekka ka mõni loodusest. Näituse avab fotograaf ise. “Tema soov on ühel hetkel välja anda raamat kogu Eestimaa kohta, kus sees on ka Muhu, Saaremaa, Hiiumaa inimesed ja loodus,” rääkis tegevjuht, kelle sõnul seisneb Luca Berti fotode erilisus selles, et ta kasutab pildistamiseks üht vana aparaati ja teeb pildid klaasnegatiividele.



Luca Berti pildistas näituse pildid 2015. aastal ja sel aastal läheb ta Muhust edasi Saare-, Hiiu- ja Läänemaale raamatu jaoks juurde pildistama. Näituse avamise kutse on muuseum saatnud piltidel olevatele muhulastele, aga alati on oodatud ka kõik teised huvilised.



Täismahus fotonäitust “Eestimaa loodus ja inimene” sai vaadata eelmisel suvel Eesti Vabaõhumuuseumis. Koguvas saab näha peamiselt seda osa, mis pildistatud Muhus. Näitus avatakse kl 17.



Augustis avavad aga samas hoones näituse Ameerika fotograafid Lonnie Graham ja Christine Roberts, kes samuti on pildistanud Muhu inimesi ja loodust. Nii et kel õnnestub näha mõlemaid näitusi, saab neid siis hiljem soovi korral võrrelda. Ameeriklaste pildid on tehtud 2016. aastal.



