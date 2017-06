Uudised

UUS: Politsei nädalavahetuse ülevaade: joobes juhid ja võõra vara lõhkumine

Pühapäev, 04. juuni 2017.



Tooni andsid rahurikkumised peamiselt õhtusel või öisel ajal, kus vali muusika või joobes inimeste lärm ja käitumine häiris kolmandaid isikuid. Kainenema oli põhjust toimetada siiski ainult üks isik. Murettekitav oli sel nädalavahetusel ka nende väljakutsete rohkus, kus teatati politseile joobes juhtidest. Teisalt on see indikaatoriks, et politseid usaldatakse ja koostöös kogukonnaga on joobes juhtide tabamine efektiivsem. Kätte õnnestus neist saada neli juhti, kellest kolm olid kriminaalses joobes. Reede õhtul toimus liiklusõnnetus Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare mnt 137. kilomeetril, kus sõiduauto Opel kaldus lauges paremkurvis teelt välja ja rullus põllul üle katuse. Juht, 44-aastane mees viibis sõidukis üksinda ning toimetati tervisekahjustuste kontrolliks Kuressaare haiglasse. Liiklusõnnetuse põhjuse selgitab välja väärteomenetlus. Nädalavahetusel toimus ka mitmeid võõra vara kahjustamisi. Reede hommikul teatati politseile, et Mustjala vallas on mitmel karjääritöödeks kasutatud masinal lõhutud aknaklaasid. Politsei on lõhkujad kindlaks teinud ning alustatud on väärteomenetlust. Laupäeva päeval teatati, et Kuressaare linnas olevas kolemajas on omaniku tahte vastaselt sees käidud ning on lõhutud juurdepääsu takistamiseks paigaldatud tõkked. On paslik meelde tuletada, et kellegi valdusesse sisenemine saab toimuda ainult valdaja või omaniku loal ning vastasel juhul on tegevus karistatav. Politsei on alustanud juhtumi osas väärteomenetluse. Laupäeva õhtul vajati abi Lääne-Saare vallas, kus majaperemees keeldus laskmast alkoholijoobes tuttavat enda eluhoonesse. Kuna 37-aastane mees ei andnud alkoholijoobe tõttu enda tegevusele aru, siis lõhkus isik majja sisse saamiseks ära aknaklaasi ja ukse. Politsei toimetas mehe arestikambrisse kainenema ning alustas väärteomenetlust. Autor: MM Pühapäev, 04. juuni 2017.Tooni andsid rahurikkumised peamiselt õhtusel või öisel ajal, kus vali muusika või joobes inimeste lärm ja käitumine häiris kolmandaid isikuid. Kainenema oli põhjust toimetada siiski ainult üks isik. Murettekitav oli sel nädalavahetusel ka nende väljakutsete rohkus, kus teatati politseile joobes juhtidest. Teisalt on see indikaatoriks, et politseid usaldatakse ja koostöös kogukonnaga on joobes juhtide tabamine efektiivsem. Kätte õnnestus neist saada neli juhti, kellest kolm olid kriminaalses joobes. Reede õhtul toimus liiklusõnnetus Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare mnt 137. kilomeetril, kus sõiduauto Opel kaldus lauges paremkurvis teelt välja ja rullus põllul üle katuse. Juht, 44-aastane mees viibis sõidukis üksinda ning toimetati tervisekahjustuste kontrolliks Kuressaare haiglasse. Liiklusõnnetuse põhjuse selgitab välja väärteomenetlus. Nädalavahetusel toimus ka mitmeid võõra vara kahjustamisi. Reede hommikul teatati politseile, et Mustjala vallas on mitmel karjääritöödeks kasutatud masinal lõhutud aknaklaasid. Politsei on lõhkujad kindlaks teinud ning alustatud on väärteomenetlust. Laupäeva päeval teatati, et Kuressaare linnas olevas kolemajas on omaniku tahte vastaselt sees käidud ning on lõhutud juurdepääsu takistamiseks paigaldatud tõkked. On paslik meelde tuletada, et kellegi valdusesse sisenemine saab toimuda ainult valdaja või omaniku loal ning vastasel juhul on tegevus karistatav. Politsei on alustanud juhtumi osas väärteomenetluse. Laupäeva õhtul vajati abi Lääne-Saare vallas, kus majaperemees keeldus laskmast alkoholijoobes tuttavat enda eluhoonesse. Kuna 37-aastane mees ei andnud alkoholijoobe tõttu enda tegevusele aru, siis lõhkus isik majja sisse saamiseks ära aknaklaasi ja ukse. Politsei toimetas mehe arestikambrisse kainenema ning alustas väärteomenetlust.

