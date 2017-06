Uudised

UUS: Debora Vaarandi sai oma mere

Laupäev, 03. juuni 2017.



Laupäeva pärastlõunal avati pidulikult Laimjalas Debora Vaarandi kuju juures väike meri ehk veesilm. Sellega võeti kokku kaks aastat ja kümme kuud kestnud projekt „Debora 100.“



„Kui nüüd keegi vaatab, et peaks olema suur veesilm ning leiab eest hoopis väikese mere, siis ega ju tähtis ei ole suurus, vaid legend," sõnas projekti eestvedaja, MTÜ Laimjala Loodussõprade juhatuse liige Kaja Sepp üritust avades. „Oluline on see, kui suureks suudame me rääkida sellise väikese koha nagu Laimjala, mis on Saaremaa üks väiksemaid valdu, kuid peagi üks osa suurest vallast." Loe pikemalt esmaspäevasest lehest!

