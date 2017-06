Uudised

Targa saare fookuses tulevikutehnoloogiad

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: MM Laupäev, 03. juuni 2017. Madis Kallas. Neljapäeval viidi Proeksperdi Kuressaare kontoris läbi ajurünnak teemal, kuidas saaks innovatsioon aidata Saaremaal kohaneda piirkondlike väljakutsetega.



Linnapea Madis Kallase sõnul näitas Proekspert eelmise aasta lõpus Kuressaares harukontorit avades, et edukas ja pidevalt kasvav ettevõte näeb väga hea asukohana ka Saaremaad. “Tekkis küsimus, kuidas Kuressaaret kui keskkonda arendada, et teisedki sarnased tööandjad otsustaksid sellise sammu kasuks,” lisas Kallas.



Proeksperdi teenusedisainer Maarja Mõtus, kes oli ka töötoa eestvedaja, ütles, et ajurünnak andis nende hinnangul häid tulemusi. “Koondasime ideid alates tarkade seadmete kasutusvõimalustest rannikualade hooldamisel kuni selleni, kuidas rakendada superandmebaase Saaremaa tutvustamiseks ihaldusväärse elukohana ka globaalsetele nomaadidele,” selgitas Mõtus.



"Omavalitsuste ühinemise valguses on palju uut õppida ka Proeksperdi juhtimismudelist ja võin kinnitada, et mõned ideed on nende näitel ka Saaremaa valla struktuurimudelisse jõudnud," märkis Kallas.

