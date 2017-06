Uudised

Karmeli avab täna oma suvepoe Pähklas

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 03. juuni 2017. Pidulik roheline vaip on külalistele maha rullitud – Karmeli suvepood on uueks hooajaks valmis. FOTO: erakogu Kui ettevõtte tooteid, mille hulka kuuluvad saaremaine toortatar, toortatrajahud, põldtudra- ja kanepiseemned ning viimasest kahest külmpressitud õlid, müüakse juba paljudes Saaremaa kauplustes ja mitmetes poodides üle Eesti, siis alates tänasest saab Karmeli märgiga toodangut taas osta ka tootjalt otse, Karmeli oma poest.



“Eelmisel aastal jõudsime poe avamiseni alles suve keskel, seega see suvi tuleb täispikk,” ütles OÜ Karmeli juhatuse liige Karel Lember, lisades, et kaupluse eemärk on pakkuda kõigile võimalikult laia tootevalikut, ka neid tooteid, mida suurematesse kauplustesse veel ehk jõudnud pole.



“Siin on meie valikus näiteks tudraseemneid ja tatrapatju, mis on poodides vähe levinud. Püüame riiulitel kogu meie valiku kenasti nähtaval ja saadaval hoida.



Aeg-ajalt saab ehk maitsta meie 100% toortatrajahust leiba ning tatra õitsemise ajal pakume seda poe lähedusest ka teetaimeks korjamiseks. Häid mõtteid, mida meie asjadest edasi teha ja värsket õhku jagub meil ka lahkesti. “



