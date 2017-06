Uudised

Kai ääres seisnud kaater läks põhja

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: MM Laupäev, 03. juuni 2017. Rohuküla sadamast kinnitati Delfile, et kaatri rebis kai äärest lahti tugev tuul.



“Otsad tõmbas tuulega katki,” öeldi sadama infotelefonilt. Juba hommikul oli kaatril üks ots lahti tulnud ja otsi käidi pingutamas. Paraku sellest ei piisanud, sest kui otsad uuesti lahti tulid, oli sadama personal parasjagu teise aluse juures.



