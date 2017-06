Uudised

Ott Leplandi suvise singli video tegid saarlased

Laupäev, 03. juuni 2017.



Sel nädalal andis Ott Lepland välja uue suvise singli “Siin me kokku saime”. Singel ilmus koos lüürikavideoga, mille visuaalid filmis Saaremaal üles Priidu Saart ning video pani kokku Jako Jõgi.



“Video sobib loo meelsusega suurepäraselt, ilusad Eesti suvekaadrid annavad loole väga hea visuaalse kuju,” kiidab Ott noori videomeistreid.







Loo autor on Ott ise. ““Siin me kokku saime” on helge ja mõnusa suvise meelsusega lugu, mis räägib põnevatest ja ootamatutest kohtumistest eriliste inimestega,” rääkis Ott singlist.



Autor: Sigrid Osa

