Ametikoolis saab põhihariduse järgselt õppida juuksuriks

Laupäev, 03. juuni 2017.



Kuressaare ametikoolis algas 1. juunil sellesuvine sisseastumisavalduste vastuvõtt, muu hulgas saavad põhikooli lõpetanud noored esmakordselt õppima tulla juuksuriks.



“Juuksuri õppekava laiendab nende erialade hulka, mis meie valikust sobivad just neidudele. Loomulikult ootame juuksuriks õppima ka noormehi. Võrdluseks saavad meil juba praegu mitmed neiud edukalt hakkama sõiduautotehniku erialal,” rääkis ametikooli õppejuht Anneli Kikkas.



“Kokku on meil tänavu valikus üheksa põhikooli lõpetanutele mõeldud eriala, mille lõpetajad saavad ameti ja keskhariduse korraga.”



Täiskasvanud saavad sel suvel valida 18 õhtu- ja tsükliõppe eriala vahel. Esmakordselt saab tsükliõppes õppida tarkvaraarendajaks ja CNC-töötlemiskeskuse operaatoriks. Uuteks erialadeks on keraamikaesemete valmistaja, interaktiivse meedia kujundaja ja tekstiilikäsitöölise jätkuõpe.



Lihtsustatud õppes saab sisse astuda abikoka erialale. Õppetöö viiakse läbi väikegrupis. Õppeaeg on üks aasta.



