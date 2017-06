Uudised

EKRE Muhu osakond valib uut juhti

Laupäev, 03. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 03. juuni 2017. Daniel Mereäär. Täna toimub Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) Muhu osakonna ja juhatuse koosolek, kus valitakse uus juhatuse esimees.



“Meie osakond on sedavõrd väike, et teeme alati nii juhatuse kui üldkoosoleku koos,” selgitas EKRE juhatuse liige ja Muhu osakonna juht Daniel Mereäär. Muu hulgas käsitletakse koosolekul ka EKRE Saaremaa ringkonna Muhu osakonna valimisnimekirja.



“Kuna Muhu vald jääb tulevikus eraldi omavalitsuseks, siis läheb osakond omavalitsuste valimistele oma nimekirjaga,” ütles Mereäär ning lisas, et nimekiri on avatud ka kõikidele erakonda mittekuuluvatele EKRE vaadete pooldajatele, kellel on huvi kandideerida.



“Seisame kindlalt selle eest, et pagulasi Muhu valda ei tuleks, samuti on meie platvormis keskkonna- ja loodushoiu teemad.”



Ringkond jätkab juhita



Praegu on küll mõned kindlad kandidaadid teada, aga täpne nimekiri kinnitatakse tõenäoliselt juuli lõpuks. Mereääre sõnul võib paari kuu jooksul EKRE liikmeskond muutuda, kuna tavaliselt saab erakond uusi liikmeid juurde vahetult enne valimisi.



Muhu osakonnas on praegu kaheksa liiget, kellest pooled kandideerida ei soovi ja paljud tahavad lihtsalt kaasa lüüa, selgitas Mereäär. Tema sõnul on Muhu valda aastaid hästi juhitud ning EKRE ei näe, et selles oleks vaja midagi muuta, vaid soovib juhtimises osaleda ning oma panuse anda.



Märtsi lõpus heideti erakonna ridadest välja EKRE Saaremaa ringkonna pikaaegne juht Maria Kaljuste ning tänini pole uut juhti veel valitud.



Aprilli algusest täidab EKRE Saaremaa ringkonna esimehe kohuseid ringkonna teine aseesimees Meelis Malk (pildil), kes sõnas, et teemaga tegeletakse ning soov on leida uus juht kohalikust kogukonnast, mitte mandrilt.



Mereäär usub, et sügiseks on uus juht ka Saaremaa ringkonnale leitud ja valitud. “Meie osakond on sedavõrd väike, et teeme alati nii juhatuse kui üldkoosoleku koos,” selgitas EKRE juhatuse liige ja Muhu osakonna juht Daniel Mereäär. Muu hulgas käsitletakse koosolekul ka EKRE Saaremaa ringkonna Muhu osakonna valimisnimekirja.“Kuna Muhu vald jääb tulevikus eraldi omavalitsuseks, siis läheb osakond omavalitsuste valimistele oma nimekirjaga,” ütles Mereäär ning lisas, et nimekiri on avatud ka kõikidele erakonda mittekuuluvatele EKRE vaadete pooldajatele, kellel on huvi kandideerida.“Seisame kindlalt selle eest, et pagulasi Muhu valda ei tuleks, samuti on meie platvormis keskkonna- ja loodushoiu teemad.”Praegu on küll mõned kindlad kandidaadid teada, aga täpne nimekiri kinnitatakse tõenäoliselt juuli lõpuks. Mereääre sõnul võib paari kuu jooksul EKRE liikmeskond muutuda, kuna tavaliselt saab erakond uusi liikmeid juurde vahetult enne valimisi.Muhu osakonnas on praegu kaheksa liiget, kellest pooled kandideerida ei soovi ja paljud tahavad lihtsalt kaasa lüüa, selgitas Mereäär. Tema sõnul on Muhu valda aastaid hästi juhitud ning EKRE ei näe, et selles oleks vaja midagi muuta, vaid soovib juhtimises osaleda ning oma panuse anda.Märtsi lõpus heideti erakonna ridadest välja EKRE Saaremaa ringkonna pikaaegne juht Maria Kaljuste ning tänini pole uut juhti veel valitud.Aprilli algusest täidab EKRE Saaremaa ringkonna esimehe kohuseid ringkonna teine aseesimees Meelis Malk (pildil), kes sõnas, et teemaga tegeletakse ning soov on leida uus juht kohalikust kogukonnast, mitte mandrilt.Mereäär usub, et sügiseks on uus juht ka Saaremaa ringkonnale leitud ja valitud.

Veel artikleid samast teemast »