Valge Vares avab taas uksed

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 03. juuni 2017. Kairi Kaia Truusa ja Imre Lipp tahavad kohale elu sisse puhuda. FOTO: Valmar VOolaid Valge Varese trahter Orissaares avab taas uksed juba sel kuul. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis 17. juunil. Omaniku manalateele minemise tõttu möödunud aastal seisab söögikoht tänaseni lukustatud ustega. Sel hooajal proovivad seal kätt uued rentnikud mandrilt, kel on plaan jääda osalt vana ja osalt uue lahenduse juurde.



“Endise omaniku pojalt tuli pakkumine, et äkki me võtaksime selle vähemalt suveks. Mis edasi saab, ei tea keegi,” ütles Kairi Kaia Truusa.



Praegu käivad läbirääkimised mõne söögikoha endise töötajaga ja juurde plaanitakse võtta ka uusi. Tööd jagub taasavatavas söögikohas vähemalt kuuele kätepaarile.



Kui töötajate abiga suudetakse kokku panna teada-tuntud pirukaretseptid, plaanitakse hakata taas pakkuma ka neid.



“Mulle tundub, et Orissaare on täitsa tore koht. Ise olen pärit Tallinnast. Aga me saare inimesi ei karda. Oleme sellised julged jänesed küll,” seletas Truusa. Ka Tallinnas peavad nad kohvik-kauplust ja õllebaari ning suvel käivad ettevõtjad ka väliüritustel. Plaan on teha ka päevapakkumisi ja avatud ollakse iga päev.



