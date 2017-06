Uudised

Lähipäevil on oodata ilma soojenemist

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 03. juuni 2017. Kui viimastel päevadel läks ilm nii jahedaks ja tuuliseks, et talvejoped tuli panipaigast jälle välja võtta, siis edasi tõotab minna pisut soojemaks.



“Ilm läheb iga päevaga natuke paremaks,” lausus ilmateenistuse sünoptik Helve Meitern. Täna on oodata sajuta päeva ja soojakraadid ulatuvad 15-ni. Tuult jagub veel tänaseks, järgmiste päevade jooksul jääb nõrgemaks.



Pühapäeva õhtul või esmaspäeva öösel on oodata suurt sadu, mis soojakraadid taas pisut alla viib. Esmaspäeva pärastlõunal on oodata ilma selginemist, kuid on oodata hooti tuulisemat ilma. Päevaste temperatuuride maksimum tõuseb visalt, kui siiski. Teisipäevaks vihma ei ennustata.



Kolmapäevaks on antud aga taas vihmahoiatus. Et soojakraadid tõusevad sooja õhumassi tõttu kuni 20 kraadini ja kohe tuleb jälle jahedus peale, siis on kolmapäevaks oodata äikesevihma. Ka tuul on kolmapäeval tugevam.



“Järgmisest nädalast võiks pikemalt tulla ühtlasem soe periood, juba suvised õhutemperatuurid. Mitte küll väga kõrged, aga 20 kraadi lähedal päeval ja öösel 8–12 vahel,” ütles Meitern.



