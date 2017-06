Uudised

Uuenduse läbinud trahter sai “kirikuõpetaja” õnnistuse

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 03. juuni 2017. Kaali trahtri laienduse avamisel õnnitlesid Alver Sagurit (vasakul) nii konkurendid, endine ja praegune vallavanem, turismiasjalised kui riigikoguliikmed. FOTO: Valmar Voolaid Kui Saaremaa kohta kiputakse vahel ütlema, et põhilised paigad on ära nähtud, siis Kaali trahter sai värskelt täiendust, et seda taas uudistama minna.



Eilsel avamisel ütles Kaali trahteri ja värske pagarikoja peremees Alver Sagur, et kui vana hooneosa sai tänavu 18-aastaseks ehk täisealiseks, oli sel õigus lisa saada.



Rohkelt valgust ja avarust pakkuva maja puhul kasutati ära kõrval olnud vana väiksema, 1834. aastal ehitatud endise postkontori otsasein ning ka muud kivid lasti uuesti käiku. Kogu majaosa raskus seisab kolmel sambal ja nendevahelistel võlvidel.



“Kõik kivid on uuesti ära kasutatud – maja õnne ei tohi ju ära visata. Trepikoridoris on teiste vahele laotud ka mõisaahjus olnud punased ja mustad kivid,” rõhutas ta, lisades, et sammastel olevad valgustid, millel on kujutatud 500-kroonistel olnud pääsukesi, raiuti välja koos ülejäänud osaga.



Tagumises seinas märkab uksest siseneja kohe Saguri poolt päikesekaareks nimetatud valgustusega võlvseina. Põrandad on dolomiidist, mööbel täispuidust ja sepistatud jalgadega. Seinal ripub dolomiidist tedrekukk, hoides uhkelt oma seljal kella.



Kuna tulevikus lisandub sama katuse alla ka pruulikoda, seisid saalinurgas õllevaadid, millest ühel päeval saab kohalikku vägijooki lasta.



Pärast hoone tutvustamist õnnistas maja sisse “Naabriplika” seriaalist tuntud Esna valla kirikuõpetaja, keda kehastab Andrus Eelmäe (pildil). Siis pajatas Sagur ka mõningaid lõbusaid seiku tähtsate külaliste külaskäikudest.



Juttu jätkuks kauemaks



Pihtla vallavanem Jüri Saar tunnistas, et võiks võõrustajast pikemalt lugusid rääkida, kui külalised ei ootaks, et saaks juba paika uudistama ja pakutavat toitu mekkima pääseda. “Sagur helistas tihti õhtul “Aktuaalse kaamera” ajal ning selgitas, et tal on kohe kiiresti tarvis vallast ühte paberit saada. Vastasin, et ametnikud on kodus ja tulgu ta hommikul üheksa ajal,” meenutas Saar lõbusalt.



“Selleks, et saavutatu pikaks ajaks püsti jääks ega juhtuks nii nagu Pihtla vallaga lähiajal, tõin kaasa suveniirid,” lisas vallavanem ning ulatas Sagurile T-särgi, millel kiri “Pihtla vald las jääda...” ja valla sümboolikaga kruusi.



Aegu, mil Kaalis polnud turisti jaoks midagi peale pisikese parkla, meenutas endine vallavanem Tõnu Hütt. “Konkursi kaudu otsisime vanale aidale arendajat – 20 aastat hiljem on siin endiselt töötav trahter, mis nüüd on ka laienduse saanud,” oli ta rahul.



MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup rõhutas, et kui suurem osa räägib pikalt ette, mida plaanitakse, siis Sagur ütleb vähe ja teeb palju. “Mõni mees võibolla jääbki rääkima, aga kui Sagur midagi vihjab, võib kindel olla, et see tuleb.”



Pöide pruulikoja omanik Koit Kelder kiitis omalt poolt: “Ükskõik, millist suurt asja keegi teeb, saavad ka teised turismituules tegutsejad sellest kasu lõigata.”



Riigikogu liige Urve Tiidus ütles, et nii kaua, kuni on Eestis mehi, kellel on ideid ja kes need ka ellu viivad, läheb kõigil väga hästi. “See kaunis objekt kehastab kõike seda, mis on Saaremaa. Minu meelest on hoonel suurepärane stiil,” oli ta rahul.



