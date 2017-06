Uudised

President Kersti Kaljulaid: parem sõitku ikka praam

Laupäev, 03. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 03. juuni 2017. President Kersti Kaljulaid koos Kuressaare linnapea Madis Kallasega lossipargis tamme istutamas. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaal visiidil käinud Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid tunnistas Meie Maale, et kuulub nende hulka, kes eelistavad Muhu ja mandri vahel püsiühenduse asemel parvlaevaliiklust.



“Parem käigu ikka praam. Las see saare eripära ja eluviis jääb. Parem on hea praamiühendus. Nüüd on meil ka uued ja ilusad laevad,” ütles Kaljulaid. Ka pidas ta enda isiklikuks eeliseks Saaremaale sõites just parvlaevaühendust.



“Saaremaale tulek on ikkagi protsess. Kõigepealt sõidad Virtsu, siis natuke ootad, sõidad praamile, kus virised kiluvõileiva hinna üle, ja sõidad teisel pool maha ning oledki kohal,” viitas president Kuivastusse jõudmisele.



Presidendi hinnangul läheks silla puhul oluline osa siinse piirkonna võlust kaotsi. “Kui mõtleme selle peale, et järjest enam elavad inimesed seal, kus tahavad ja töö tuleb nendega kaasa ega pea nii palju kohale minema, siis on see üks suuremaid võlusid 20–30 aasta pärast neile, kui neid inimesi on rohkem, kes saavad tööd teha üle interneti,” märkis president parvlaevaühenduse kohta. Talle tundub, et kiire internetiühendusega on isegi väheke kiirem kui püsiühendusega.



Esitas asjalikke küsimusi



President Kersti Kaljulaidi visiit jätkus eile hommikul Baltic Workboatsi laevatehases. “President tundis huvi, kuidas meil läheb ja kuidas laevu ehitatakse. Tegime talle ekskursiooni tehases, näitasime, mis projektidest töös on ning viisime lootsilaevaga sõitma,” rääkis AS Baltic Workboatsi juhatuse liige Jüri Taal.



Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses näidati presidendile katsebasseini, materjalilaborit ning vesteldi temaga regionaalse kõrghariduse teemal. “Presidendi arvates võiksid kolledžid olla ülikoolide ühised punktid regioonides,” vahendas kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen.



Järgmisena külastas president Saaremaa piimatööstust. “President oli teemadega hästi kursis, mis puudutab tööstust, seadmeid. Piimatööstusel on omad spetsiifikad. Ta esitas tarku ja läbimõeldud küsimusi, teadis väga palju ja oskas kaasa rääkida,” kiitis AS Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine.



Piimatööstusest suundus president Kersti Kaljulaid edasi Kuressaare lossiparki, kus teda võttis vastu linnapea Madis Kallas. President istutas pargi riigipeade hiide tamme. Teda uudistama tulnud Pargi lasteaia lapsed ei jätnud juhust kasutamata ja lasid end koos presidendiga pildistada. Nii mõnelgi suuremal kohale tulnud lapsel oli kaasas nutitelefon, millega riigipeast ise pildi endale mälestuseks jäädvustasid.



Kiitis siinseid omavalitsusjuhte



Pärast tamme istutamist kohtus president Kuressaare raekojas maakonna omavalitsusjuhtidega, kellega arutas põhjalikult haldusreformi. “Kiitsin neid selle eest, et nad teevad Saaremaale Eesti kõige suurema omavalitsuse, mis kindlasti parandab piirkonna arengu võimalusi,” võttis president Kaljulaid kohtumise kokku. “Siin ei ole täna enam ühtegi vaidlemist piiride üle. Need, kes täna veel piiride üle vaidlevad, aga mitte ei räägi sellest, kuidas me koos edasi läheme, raiskavad lihtsalt aega,” leidis president.



Eestis ringi käies on Kaljulaid märganud, et need omavalitsused, kus ollakse liitumise vastu, ei ole rahvaga rääkinud ausalt liitumise plussidest ja miinustest. “Inimestel tuleb teha palju iseseisvat tööd, et aru saada, mis on liitumise võlud ja milles võiks seisneda väikeses, 1000 inimesega või alla selle vallas edasielamise võlu,” ütles president.



Kaljulaid tõdes, et kui võtta liitumise plussid ja miinused kõrvuti, siis jääb plusside ritta vähe argumente, sest suuremas seltskonnas korralduvad asjad iseenesest ära, kas või ühistransport. “Seda on ju palju lihtsam koos teha, kui ei ole vaja piire ületada,” tõi president näite.



Ta usub, et Eesti paljudes kohtades ja ka Saaremaal saab olema paindlik ühistransport ning inimene, kellel on seda vaja, helistab. “Kui rohkem sõitjaid ei ole, siis võib see olla kas või osutatud takso kujul,” pakkus president. Transpordisüsteem võib tema arvates minna seejuures paindlikumaks ja efektiivsemaks, kuid mitte maksta rohkem kui praegu.



Vähene koostöö on ohumärk



“Probleem ei ole selles, kust jookseb piir, vaid selles, et inimesed keelduvad koostööst,” nentis Kaljulaid. “Mitteühinemine ja endale kindlaks jäämine kas või rahalise kahjuni (sundliitmine tähendab rahalist kaotust – toim) näitab vähest koostöövalmidust ja see on ohumärk,” rõhutas president.



Kuressaare noortekogu liikmetega vestles president teemal, et sügisel läheksid need noored, kes saavad, sajaprotsendiliselt kohalikele valimistele. “Kõik, kes on 16 aastat täis, peaksid minema valima. Ei ole mõtet seada endale madalamat eesmärki,” sõnas president. Kuid enne peavad noored endale selgeks tegema, kelle poolt valida. “Parem on valida neid, kes ütlevad, et meie räägime teiega ja teie kogukonnaga ja teeme koos sellist saart nagu meile meeldib, mitte aga tingimata neid, kes ütlevad, et nemad teavad väga hästi, millist saart on vaja,” rõhutas president.



