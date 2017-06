Uudised

Saaremaa muutub sõjatandriks

Laupäev, 03. juuni 2017.



Videomängu “Battlefield 1” lisapakk toob Saaremaale, täpsemalt aastasse 1917, mil sakslased korraldasid meredessandi Eesti saartele.



Hanno Ojalo nimetab Saaremaa Muuseumi väljaandes, raamatus “Saaremaa sõjatules. Sügis 1917” operatsiooni Albion kõigi aegade suurimaks sõjaliseks operatsiooniks Läänemerel.



See kestis kümme ööpäeva ja lõppes tugeva Muhu väina kindlustatud positsiooni vallutamisega. Vene laevastik tõrjuti Soome lahte.



Militaarakadeemiates üle kogu maailma tuuakse seda tänini esile näitena pea veatult sooritatud sõjalisest operatsioonist.



Eesti jaoks aga viis Albioni edukus kaudselt iseseisvuse väljakuulutamiseni, kuna sakslaste pealetung lõi Mandri-Eestis taganema Vene väed, mistõttu tekkis 1918. aasta 24. veebruaril Tallinnas põgus võimuvaakum, mida toonased poliitikud suutsid oskuslikult ära kasutada.







Niisiis, tundub igati väärikas lisapaki kaart, mida “Battlefields 1” mängida? Ilmselt seda see ongi, kuigi mäng ise on siiski vaid mäng, millel ajaloolise tõepäraga vähe pistmist. “Mängude arendajad on ajaloodetailides alati olnud suuremal või vähemal määral eklektilised,” sõnas ajaloohuviline arvutimängur Roland Jaagomann. “Ma ei ületähtsustaks nende visiooni. Või seda, kas nad tabavad siinse kliima iseärasusi, et mängukaart vähegi usutav tunduks.”



See võib olla hästi tabatud, või siis mitte… Aastaid arvutimänge mänginud ajaloohuviline teadis öelda, et reaalsus tuuakse peaaegu alati mängitavuse ja erinevate osapoolte tasakaalu ohvriks.



“Tõenäoliselt saate te teada, et Saaremaal on selle väikese patarei all megasuur punkrite võrgustik,” arvas ta, “ja seda, et kõik kohad on täis künkaid ja asju.



Kõik selle huvides, et mängijad ei peaks lageda põllu peal dzotini jooksma.” Mängu tootja jaoks on ajaloolisest tõepärast olulisem publiku rahulolu. Sest küsida tuleb, kes neid mänge mängib? Vaevalt et ajaloolased, pigem ajalugu ja selle nüansse mitte tundvad mängijad.



Sellesse konkreetsesse mänguosasse süvenevad siiski need, kes põhimängu on endale juba ostnud, kas või vahelduse mõttes.

“Niipalju kui ma tean tsaariaegsete rannakaitsepatareide kohta, ei olnud üksi neist ülearu kapitaalne ehitis.



Mõned üksikud olid, Aegna näiteks, Viiburi, merekindlus jne. Eesti saarte ja rannikute patareid koosnesid peamiselt raskematest suurtükkidest, mille jaoks oli tehtud betoonplatvorm ja väike rinnatis.



Selliseid suuri elukaid, mida mängu loojad lubavad, oli vähe või üldse mitte. Tõsi on see, et tsaaril olid suured plaanid rannakaitsesüsteemide väljaehitamiseks, reaalsuseni jõudsid neist üksikud,” ütles Roland Jaagomann.



Väljavõte Hanno Ojalo raamatust: “Üldiselt olid saarte kindlustused ja kaevikud lõpetamata ja halvas seisukorras. Töid oli tehtud ilma kindla süsteemita ja hooletult.



Kuna betoonehitisi oli vähe, oli Saksa raskesuurtükkide vastane kaitse peaaegu olematu. Välikindlustused olid paremas korras Orissaare piirkonnas, kus oli loodud sillapea Muhu tammi kaitsmiseks läänepoolse rünnaku vastu.”



