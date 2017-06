Uudised

Rahvastiku arv aastaga vähenenud 100 võrra

Reede, 02. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. juuni 2017. Nagu eelmistelgi kuudel, jätkus Saare maakonnas maikuus loomuliku iibe langus. Samal ajal oli rändesaldo aga positiivne.



Tänavu mais suurenes elanike arv 19 inimese võrra, olles 1. juuni seisuga 34 010. Mullu oli juuni lõpuks maakonnas 34 145 elanikku. „Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal, oli ka mais loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne,“ selgitas Saare maavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto.



Kuu jooksul registreeriti 32 sündi ja 38 surma ning Saare maakonda asus elama 69 uut elanikku. Rahvastikuregister registreeris 44 elaniku maakonnast väljakolimise. Seega loomulik iive oli –6 ja rändesaldo +25.



Enim sündis uusi ilmakodanikke Kuressaares – 16, ülejäänud omavalitsustes enamasti 1–2 ja Valjala vallas kolm last. Suurim suremus oli nii Kuressaares kui Lääne-Saare vallas, kummaski 11.



Tänavu viie kuuga sündis meie maakonnas 123 last, mullu samal ajavahemikul oli see arv 124. Kui tänavu on elu jätnud maakonnas 212 inimest, siis eelmisel aastal oli lahkunuid 33 võrra vähem. Tänavu mais suurenes elanike arv 19 inimese võrra, olles 1. juuni seisuga 34 010. Mullu oli juuni lõpuks maakonnas 34 145 elanikku. „Nagu eelmistelgi kuudel sel aastal, oli ka mais loomulik iive negatiivne ja rändesaldo positiivne,“ selgitas Saare maavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto.Kuu jooksul registreeriti 32 sündi ja 38 surma ning Saare maakonda asus elama 69 uut elanikku. Rahvastikuregister registreeris 44 elaniku maakonnast väljakolimise. Seega loomulik iive oli –6 ja rändesaldo +25.Enim sündis uusi ilmakodanikke Kuressaares – 16, ülejäänud omavalitsustes enamasti 1–2 ja Valjala vallas kolm last. Suurim suremus oli nii Kuressaares kui Lääne-Saare vallas, kummaski 11.Tänavu viie kuuga sündis meie maakonnas 123 last, mullu samal ajavahemikul oli see arv 124. Kui tänavu on elu jätnud maakonnas 212 inimest, siis eelmisel aastal oli lahkunuid 33 võrra vähem.

Veel artikleid samast teemast »