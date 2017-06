Uudised

UUS! Tallinna tänava ristmikel liigselt STOP-märke? (2)

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 01. juuni 2017. Liiklusmärk “Peatu ja anna teed” kohustab juhti peatuma stoppjoone ees, selle puudumisel ristmiku juures lõikuva sõidutee ääre ees, muudes kohtades aga märgi ees. FOTO: Valmar VOolaid Mitmed liiklejad ei ole rahul ja tahavad teada, miks pandi Tallinna tänava rekonstrueerimise käigus pea kõikide ristuvate tänavate ja väljasõitude otstesse niiöelda STOP-märk, mida seaduse järgi tuntakse liiklusmärgi “Peatu ja anna teed” nime all.



“Kõik puud on maha võetud ja peatee mõlemale poole peaaegu kilomeetri ulatuses nähtav,” ei saanud üks autojuhtidest ohtrate STOP-märkide mõttest aru. “Näiteks ootavad kõrvalteel kolm autot väljasõidu võimalust. Kui see olukord tekib, siis esimene auto sõidab minema, kuid teine peab STOP-märgi ees peatuma ning enam reeglina peateele välja sõita ei jõua, rääkimata kolmandast autost,” kirus liikleja.



Tema sõnul sai Kuressaare küll uuendatud tänava, kuid läbilaskevõime võrreldes vanaga on tunduvalt väiksem. “Kellele selline jama kasulik on? Praegu ainult politseile, kes Maxima juures passib ja mitte peatunud juhte peedistab,” kommenteeris autojuht.



Ei peeta liiklusmärgist kinni



Taavo Tenno autokooli sõiduõpetaja Hannes Rauk arvas samuti, et STOP-märke on Tallinna tänavaga ristuvate teede ja väljasõitude otstesse liiga palju üles saanud. “Minu arust on neid palju. Teinekord sõidad ristmikule ja peatee on täiesti tühi, aga edasi minna ei saa, sest tuleb seisma jääda,” ütles Rauk.



Nii palju kui ta oma praktikas märganud, ei ole peale õppesõiduautode eriti keegi STOP-märgi pärast Tallinna tänava ristmikel peatunud, kui just mööda peateed autot ei tule. “Nende märkidega on üle pingutatud. Ma saan aru, kui nähtavust ei oleks. Kui näen, et tee on tühi, tahan juba minna, kuid pean seisma jääma. Selle ajaga jõuab auto kohale ja pean ootama. See on liikluse takistamine,” leidis Rauk.



Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk tõdes, et “Peatu ja anna teed” liiklusmärke on tõesti Tallinna tänava ääres palju ja see ei soodusta Kuressaare peatänava läbilaskevõimet. “Ringteede tegemisega muutus liiklus küll sujuvamaks, kuid pidurdatakse STOP-märkidega maha,” möönis Sikk. Ta tõstatas küsimuse STOP-märkide rohkusest Kuressaare linna liikluskomisjonis, mille liige ta on ka ise.



STOP-märkide probleemile juhtisid tähelepanu ka politseinikud. Samuti on politsei saanud infot liiklejatelt. “Märkide vajadus tuleks üle vaadata. Päris igal ristmikul ei peaks STOP-märki olema,” arvas Sikk.



Liiklusohutusekspertide nõue



Mis puudutab STOP-märgi nõuete järgimist, siis Maxima juures tema teada autojuhtide massilist karistamist ega trahvirahaga riigi rahakoti täitmist ei ole olnud. “Kahjuks ei kiputa STOP-märgist kinni pidama. Seal on tee ka veidi kaldu. Kas küsimus on käsipiduri kasutamise oskuses või lihtsalt ei täideta märgi nõudeid,” pakkus Sikk.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on liiklusmärgid paigaldatud vastavalt Tallinna tänava projekti läbi vaadanud liiklusohutusekspertide nõuetele, mitte linnavalitsuse spetsialistide soovide järgi.



“Laiemat pilti vaadates on peatänaval rekonstrueerimisega saavutatud uus tase, eriti jalakäijate ja jalgratturite vaatevinklist, kellega autojuhid nüüd rohkem arvestama peavad,” lausus Mäeker.



“Pärast remonti ei ole tõesti enam tegemist maanteega, kus 1,5 km ulatuses Auriga ringist Ruubi poeni on jalakäijatel võimalik ainult kahest kohast ohutult üle tee minna. Tuleb jälgida märke ja arvestada ka nende liiklejatega, kes ei ole nii paksust plekist,” lisas abilinnapea.



STOP-märkide teemat on arutatud Kuressaare linna liikluskomisjonis, kuid kas midagi Tallinna tänava liikluskorralduses muudetakse, seda praegu väita ei saa. “Kõik puud on maha võetud ja peatee mõlemale poole peaaegu kilomeetri ulatuses nähtav,” ei saanud üks autojuhtidest ohtrate STOP-märkide mõttest aru. “Näiteks ootavad kõrvalteel kolm autot väljasõidu võimalust. Kui see olukord tekib, siis esimene auto sõidab minema, kuid teine peab STOP-märgi ees peatuma ning enam reeglina peateele välja sõita ei jõua, rääkimata kolmandast autost,” kirus liikleja.Tema sõnul sai Kuressaare küll uuendatud tänava, kuid läbilaskevõime võrreldes vanaga on tunduvalt väiksem. “Kellele selline jama kasulik on? Praegu ainult politseile, kes Maxima juures passib ja mitte peatunud juhte peedistab,” kommenteeris autojuht.Taavo Tenno autokooli sõiduõpetaja Hannes Rauk arvas samuti, et STOP-märke on Tallinna tänavaga ristuvate teede ja väljasõitude otstesse liiga palju üles saanud. “Minu arust on neid palju. Teinekord sõidad ristmikule ja peatee on täiesti tühi, aga edasi minna ei saa, sest tuleb seisma jääda,” ütles Rauk.Nii palju kui ta oma praktikas märganud, ei ole peale õppesõiduautode eriti keegi STOP-märgi pärast Tallinna tänava ristmikel peatunud, kui just mööda peateed autot ei tule. “Nende märkidega on üle pingutatud. Ma saan aru, kui nähtavust ei oleks. Kui näen, et tee on tühi, tahan juba minna, kuid pean seisma jääma. Selle ajaga jõuab auto kohale ja pean ootama. See on liikluse takistamine,” leidis Rauk.Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk tõdes, et “Peatu ja anna teed” liiklusmärke on tõesti Tallinna tänava ääres palju ja see ei soodusta Kuressaare peatänava läbilaskevõimet. “Ringteede tegemisega muutus liiklus küll sujuvamaks, kuid pidurdatakse STOP-märkidega maha,” möönis Sikk. Ta tõstatas küsimuse STOP-märkide rohkusest Kuressaare linna liikluskomisjonis, mille liige ta on ka ise.STOP-märkide probleemile juhtisid tähelepanu ka politseinikud. Samuti on politsei saanud infot liiklejatelt. “Märkide vajadus tuleks üle vaadata. Päris igal ristmikul ei peaks STOP-märki olema,” arvas Sikk.Mis puudutab STOP-märgi nõuete järgimist, siis Maxima juures tema teada autojuhtide massilist karistamist ega trahvirahaga riigi rahakoti täitmist ei ole olnud. “Kahjuks ei kiputa STOP-märgist kinni pidama. Seal on tee ka veidi kaldu. Kas küsimus on käsipiduri kasutamise oskuses või lihtsalt ei täideta märgi nõudeid,” pakkus Sikk.Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri sõnul on liiklusmärgid paigaldatud vastavalt Tallinna tänava projekti läbi vaadanud liiklusohutusekspertide nõuetele, mitte linnavalitsuse spetsialistide soovide järgi.“Laiemat pilti vaadates on peatänaval rekonstrueerimisega saavutatud uus tase, eriti jalakäijate ja jalgratturite vaatevinklist, kellega autojuhid nüüd rohkem arvestama peavad,” lausus Mäeker.“Pärast remonti ei ole tõesti enam tegemist maanteega, kus 1,5 km ulatuses Auriga ringist Ruubi poeni on jalakäijatel võimalik ainult kahest kohast ohutult üle tee minna. Tuleb jälgida märke ja arvestada ka nende liiklejatega, kes ei ole nii paksust plekist,” lisas abilinnapea.STOP-märkide teemat on arutatud Kuressaare linna liikluskomisjonis, kuid kas midagi Tallinna tänava liikluskorralduses muudetakse, seda praegu väita ei saa.

Veel artikleid samast teemast »