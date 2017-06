Uudised

Piimatööstuse pingil saab nüüd jalga puhata

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Sirli Tooming Reede, 02. juuni 2017. Saaremaa piimatööstuse juht Ülo Kivine on tunnustuse ja oma tubli meeskonna üle uhke. FOTO: Kristi Steinberg Eile hommikul avati Kuressaares August Kitzbergi tänavas pidulikult pink, mis kannab Saaremaa piimatööstuse nime. Pingi sai piimatööstus tänavu jaanuaris, mil ta aasta 2016 parima ettevõtte tunnustuse pälvis.



Avamisel kõneles Saaremaa Ettevõtete Liidu (SEL) juhatuse esimees Villu

Vatsfeld, kes tõi oma kõnes positiivse aspektina välja, et kuigi Saaremaa piimatööstuse nii-öelda toormaterjal on väga lihtne, siis on rõõm tõdeda, et seda kasutatakse väga innovatiivselt.



“Sellest annab ka märku piimatööstuse toode Old Saare juust, mis kuulutati Eesti parimaks piimatooteks,” ütles Vatsfeld ning osutas, et kuigi piimatööstusel on ka varem olnud tugevad ja visiooniga juhid, siis Ülo Kivise arusaamad ja muutused on viinud tööstuse edukalt edasi.



Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine jäi ise tagasihoidlikuks, öeldes, et tööstuse edukuse võtmeks on siiski kogu meeskond, keda ta südamest tänab.



“Heameel on, et meid on märgatud ja tunnustatud,” ütles Kivine, kes lisas naljatades, et igal õhtul ta kindlasti sellel istumas käia ei saa, aga kui ta sinnakanti satub, valib ta võimalusel ikka oma ettevõtte pingi, kus jalga puhata. “Muidugi oleme rõõmsad, et ka meie pink on selles auväärses seltskonnas.”

Saaremaa piimatööstuse pink paigaldati teiste tiitliga pärjatud ettevõtete pinkide sekka ning tänaseks on neid kokku kaheksa.



