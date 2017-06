Uudised

Enamikul ehitusplatsidel rikuti nõudeid

Reede, 02. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 02. juuni 2017. Foto on illustratiivne Tööinspektsioon kontrollis aprillis 66 ehitusplatsi üle Eesti, tuvastades 30 rikkumist, kusjuures viiel juhul algatati väärteomenetlus ning vaid neljal ehitusplatsil ei avastatud ühtegi puudust.



Saaremaal kontrolliti ehitusplatside sihtkontrolli “Kõrgustes töötamine” käigus kolme ehitusplatsi, neist vaid ühel ei avastatud rikkumisi, teatas tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Kristel Plangi. Peamiselt puudusid ehitusobjektidel ohutuspiirded või ei kasutatud kukkumiskaitsevahendeid.



“Kõrgelt kukkumised on ehituses ühed sagedasemad ning valdavalt väga raskete või isegi fataalsete tagajärgedega,” ütles inspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja.



“Paraku nägime aga ka seekord, et mitmel ehitusplatsil võeti endiselt arutult riske ning üritati proovida, kas füüsikaseadused kehtivad. Parklasse autosse jäetud turvarakmetest ja -köitest pole mingit kasu maja katusel töötades,” nentis Oja.



Eelmisel aastal toimus ehitussektoris 407 tööõnnetust. Raske tervisekahjustusega lõppes neist 105 ning kaheksa inimest kaotas ehitusplatsil elu. Saaremaal kontrolliti ehitusplatside sihtkontrolli “Kõrgustes töötamine” käigus kolme ehitusplatsi, neist vaid ühel ei avastatud rikkumisi, teatas tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Kristel Plangi. Peamiselt puudusid ehitusobjektidel ohutuspiirded või ei kasutatud kukkumiskaitsevahendeid.“Kõrgelt kukkumised on ehituses ühed sagedasemad ning valdavalt väga raskete või isegi fataalsete tagajärgedega,” ütles inspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja.“Paraku nägime aga ka seekord, et mitmel ehitusplatsil võeti endiselt arutult riske ning üritati proovida, kas füüsikaseadused kehtivad. Parklasse autosse jäetud turvarakmetest ja -köitest pole mingit kasu maja katusel töötades,” nentis Oja.Eelmisel aastal toimus ehitussektoris 407 tööõnnetust. Raske tervisekahjustusega lõppes neist 105 ning kaheksa inimest kaotas ehitusplatsil elu.

Veel artikleid samast teemast »