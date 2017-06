Uudised

Alustatakse Kõmsi–Virtsu lõigu remondiga

Reede, 02. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 02. juuni 2017. Foto on illustratiivne Tuleva nädala esmaspäeval alustatakse Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare maanteel km 56,3–65 Kõmsi–Virtsu lõigu ehitustöödega.



Töötsoonis on liikumiskiirus 30–50 km/h, olenevalt tehtavatest töödest. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde tegemisel ja tööde vaheaegadel, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liiklusreguleerijaid. Väljaspool praamide liikumise aega kasutatakse foorjuhtimist.



“Liikluse korraldamisel püüame arvestada võimalike Saaremaa praamiliiklusest tulenevate eripärade ja Saaremaal toimuvate suursündmustega,” selgitas maanteeameti Lääne regiooni projektijuht Urmas Robam.



Töid tehakse lõikude kaupa, esimeses etapis alustatakse töödega ca 4,3 km lõigul. Orienteeruvalt kuu aja pärast alustatakse töödega ülejäänud lõikudel.



Tööde käigus rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, uued aluskihid ning kogu lõigule uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse kõik olemasolevad truubid ja liikluskorraldusvahendid, osaliselt tõstetakse ümber tehnovõrke.



Töid teostab TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Teehoiu Partnerid OÜ. Tööde lepinguline maksumus on 4,2 miljonit eurot. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb selle aasta novembris. Töötsoonis on liikumiskiirus 30–50 km/h, olenevalt tehtavatest töödest. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde tegemisel ja tööde vaheaegadel, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liiklusreguleerijaid. Väljaspool praamide liikumise aega kasutatakse foorjuhtimist.“Liikluse korraldamisel püüame arvestada võimalike Saaremaa praamiliiklusest tulenevate eripärade ja Saaremaal toimuvate suursündmustega,” selgitas maanteeameti Lääne regiooni projektijuht Urmas Robam.Töid tehakse lõikude kaupa, esimeses etapis alustatakse töödega ca 4,3 km lõigul. Orienteeruvalt kuu aja pärast alustatakse töödega ülejäänud lõikudel.Tööde käigus rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, uued aluskihid ning kogu lõigule uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse kõik olemasolevad truubid ja liikluskorraldusvahendid, osaliselt tõstetakse ümber tehnovõrke.Töid teostab TREV-2 Grupp AS, omanikujärelevalvet Teehoiu Partnerid OÜ. Tööde lepinguline maksumus on 4,2 miljonit eurot. Lõigu rekonstrueerimine lõpeb selle aasta novembris.

Veel artikleid samast teemast »