Laudahais pani lapsed nina krimpsutama

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 02. juuni 2017. Ekskursiooni käigus tutvustati lastele farmi igapäevaelu, kuid meeldejäävaim koht oli osalejate meelest siiski vasikate “lasteaed”. FOTO: Valmar Voolaid Eilsel lastekaitsepäeval tähistati ka rahvusvahelist piimapäeva, mille puhul võõrustasid koolilapsi 28 piimafarmi üle Eesti. Saaremaal avasid külalistele uksed Kärla ja Kõljala piimatootjad.



Kärla põllumajandusühistu tegevjuht Ülar Tänak koos teiste farmi töötajatega tutvustasid lastele ekskursiooni käigus tervet tootmistsüklit. “Näitasime, kus lehmad poegivad, kuhu vastsündinud edasi liiguvad ja vasikate “lasteaeda” – see neile väga meeldis,” selgitas ta.



Siis tutvustati, kuidas automaadid loomi söödavad ja arvutid kõike kontrollivad, kuidas suured loomad elavad ja magavad. “Lõpuks oli neil väga huvitav vaadata, et lehmad sõidavad karusselliga. Selgitasime, kuidas nad karussellil seisavad, kuidas lüpsimasinad külge ja ära käivad ning kõigil oli võimalus ka piima juua.”



Esimese satsiga külastasid farmi 26 Kihelkonna kooli õpilast ning teisega umbes 90 Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) õppurit 1.c, 1.d, 2.b, 2.c ja 3.a klassist.

SÜG-i 2.b klassi õpilane Britta oli rõõmus, et sai näha väga palju lehmi ja vasikaid. Eraldi tõi ta välja vasikate “lasteaia”. “Nad olid seal koos ja said lutipudelist piimapulbrit imeda. Eraldi olid ka vastsündinud vasikad,” kirjeldas ta, lisades, et ka haiged lehmad olid eraldi alal.



Tema klassivend Mattias sai aga tänu külastusele teada, et peale laiguliste on ka üleni musti ja punaseid lehmi. Siiski ei ole poisi jaoks oluline, mis värvi vissid on – kõik toonid on tema jaoks võrdselt kenad. Mattias on ka šoti mägiveiseid näinud, aga tavalised lehmad meeldivad talle siiski enam.



Uued kogemused



1.d klassi koolijüts Emil tunnistas, et talle meeldis, et vasikatel on oma “lasteaed”. “Sain neile pai teha ja nad olid väga rahulikud,” lausus poiss.

SÜG-i 2.b klassijuhataja Ruta Kelt küsis pärast ringkäigult naasmist, kas lapsed jäid ekskursiooniga rahule ja sai vastuseks ühise “jaa”.



Kuna linnalapsel pole tänapäeval enam väga võimalust “päris” piima juua, tunnistas õpetaja, et seltskond jagunes enam-vähem pooleks – ühed jõid piima hea meelega, teised ei tahtnud seda sugugi. “Tüdrukud ütlesid, et väga hea piim, osa aga ei hakanud proovimagi,” sõnas Kelt.



Õpetaja arvas, et linnalaps peab natuke looduse lõhnu ka kogema. “Tuleb ikka näha ja mõista, kust piim tuleb. Lisaks on oluline kokku puutuda loomadega, et maaelu mõista.”



Kõljala Põllumajandusliku OÜ juht Tõnu Post ütles, et nende farmi külastas 27 õpilast Orissaare ja 33 Kuressaare gümnaasiumist. Kõik said tuuri lõpus ka piima juua ning kingiks brošüüri ja piimamängu kaardid.



