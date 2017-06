Uudised

Hukkunuga põlengu asjaolud segased

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: Ines Vapper Reede, 02. juuni 2017. Abula põleng. FOTO: Peeter Kukk Käesoleva aasta esimese viie kuuga on üle Eesti aset leidnud kokku 16 inimelu nõudnud tulekahju, neis on hukkunud kokku 17 inimest, selgub päästeameti statistikast. Viimase Saaremaal aset leidnud hukkunuga põlengu asjaolude selgitamiseks on aga algatatud kriminaalmenetlus.



Päästeameti arendusosakonna nõunik Helina Uku nentis, et just mai osutus kõige suurema tuleõnnetustes hukkunute arvuga kuuks. Mais hukkus tulekahjudes kokku kuus inimest, neist kahel juhul nõudis tuli saarlase elu.



Põleng nõudis inimelu saarel ka märtsis, mil Lääne-Saare vallas Kaarma külas hukkus suitsetamise tõttu alguse saanud eluhoone tulekahjus 45-aaastane mees. Sündmuskohal oli töötav suitsuandur, mis päästis teised kaks majas viibinud inimest – pereema ja lapse.



17. mail hukkus Torgu vallas Kaavi külas eluhoone tulekahjus 75-aastane naine, Sõrve laululooja Õie-Maria Tehu. Tulekahju tekkepõhjus jäi välja selgitamata. Hoonesse oli paigaldatud küll suitsuandur, kuid see polnud töökorras.



Vaid mõni päev hiljem, 22. mail hukkus Kihelkonna vallas Abula külas hooletu lahtise tule kasutamise tõttu alguse saanud tulekahjus 59-aastane mees, kes oli tuntud kui kohalik puskariajaja, märkis päästeameti esindaja, lisades, et suitsuanduri olemasolu hoones jäi välja selgitamata.



