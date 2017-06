Uudised

EAS otsib Eesti perekonda

Reede, 02. juuni 2017.



Autor: MM Reede, 02. juuni 2017. EAS-i turismiarenduskeskus kutsub rahvusvahelisse pereturismi mängu osalema üht julget Eesti perekonda. Teist aastat järjest toimuvas „Visit Estonia Family Game“ mängus osalevad ka sel suvel Läti, Soome ja Venemaa blogijate perekonnad.



„Möödunud suvel toimunud Visit Estonia peremängus osalesid kolme naaberriigi perekonnad, kes seoses põnevate mängudega tutvusid Kesk-Eesti pereturismi atraktsioonidega. Sel aastal tahame mängu kaasata ka lustaka kohaliku perekonna,“ selgitas EAS-i turismiarenduskeskuse valdkonnajuht Ott Sarapuu.



Mäng toimub 5.–8. juulini ja kulgeb Lääne-Eestis ning Saaremaal. Osalema otsitakse peret, kus kasvab vähemalt kaks 7–12-aastast last ning kes on perena valmis mängukogemusi sotsiaalmeedias teistega jagama.



Vajalik on lapsevanemate inglise keele oskus suhtlustasandil ja kasuks tuleb ka laste keelteoskus.



Konkursiga välja valitud Eesti perekond saab mängu ajaks enda käsutusse sõiduauto, millega turismirada läbitakse.



Samuti on perekonnale tasuta kogu turismiprogramm – ööbimised, toitlustus ja atraktsioonide külastused.



