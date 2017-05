Uudised

UUS! Baarikakleja Gerdo Kalde rohkem kui kaheks aastaks trellide taha (6)

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 31. mai 2017. Kui hommikul tuli Gerdo Kalde kohtuistungile veel vabaduses viibinuna, siis pärast kohtuotsuse ettelugemist võeti ta kohe vahi alla. FOTO: Valmar Voolaid Kohus mõistis täna üle kahe aasta pikkuse reaalse vanglakaristuse Gerdo Kaldele (22), kes tungis Kodulinna lokaalis baarikülastajale kallale ja peksis Pritsumaja söögikoha lähedal meest.



Algselt ütles prokurör kohtus arutusele tulnud Kalde kriminaalasjas lahti süüdistatavaga karistuse osas sõlmitud kokkuleppest.



“Palun kriminaalasja toimik tagastada, sest loobun kokkuleppest,” lausus Lääne ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Agnes Ollema-Barndõk konkreetselt istungi algul kohtule esitatud taotluses.



Hiljem põhjendas ta kokkuleppemenetlusest lahtiütlemist asjaoluga, et Kaldet seostatakse veel ühe kuriteoga.



Prokurör sõlmis Kalde ja tema kaitsjaga karistuse osas siiski uue kokkuleppe ning kohus andis ta juba uues süüdistuses samal päeval kohtu alla.



Kohus tunnistas Kalde süüdi vägivallaga toime pandud avaliku korra raskes rikkumises ning karistas teda kaheksa kuu pikkuse vangistusega.



Lisaks pööras kohus täitmisele mullu augustis tehtud otsusega Kaldele mõistetud, kuid ärakandmata karistuse – ühe aasta, neli kuud ja 24 päeva vangistust, mis toona asendati ühiskondliku töö tundidega.



Kokku peab Kalde seega vanglas veetma kaks aastat ja 24 päeva. Mees võeti pärast kohtuotsuse ettelugemist kohtusaalist otse vahi alla.



Kohus selgitas Kalde kohest vahistamise vajadust uute kuritegude toimepanemise ärahoidmise eesmärgi ja kohtuotsuse täitmisest kõrvalehoidmise vältimisega.



Viis korda kohtulikult karistatud



Kohtuotsuse järgi lõi purjus Gerdo Kalde 19. veebruari öösel kella 3 ajal Kodulinna lokaalis seal viibinud mehele rusikaga näkku.



6. mai öösel kell 3.30 tungis Kalde Pritsumaja Grilli hoone lähedal tänaval kallale mehele, kellele lõi rusikaga pähe. Löögi tagajärjel kukkus kannatanu maha. Kalde lõi talle veel jalaga vastu pead.



Gerdo Kaldet on varem kriminaalkorras karistatud viis korda ja väärtegude eest kolm korda. Viimati seisis ta kriminaalasja pärast kohtu ees möödunud aasta 3. augustil.



Toona karistas kohus teda 2015. aasta 11. oktoobril ööklubi Diva juures aset leidnud mehe peksmise eest (kuritegu kvalifitseeriti kui avaliku korra raske rikkumine – toim) seitsmekuulise vangistusega, millele liitis otsa 2015. aasta 13. aprilli kohtuotsusega mõistetud ärakandmata karistuse üks aasta, neli kuud ja 20 päeva vangistust. Kogu vangistuse – üks aasta, 11 kuud ja 20 päeva asendas kohus 710 tunni üldkasuliku tööga, mille tegemiseks andis aega kaks aastat.



Kalde kuulus ka sellesse meeste punti, kes üritas 2014. aasta 24. augustil Kuressaares Aia tänaval korterisse sisse tungida. Mustad suusamütsidest maskid peas, proovisid mehed mootorsaagi ja kangi kasutades purustada korteri ust. Kuna tegu oli metallist turvauksega, ei õnnestunud neil korterisse pääseda.



Purustas kurikaga autoakna



Samal õhtul üritasid nad Aia tänaval Saare Kütuse tanklas kirve ja kurikaga vehkides peatada sõiduautot Škoda Octavia. Kalde lõi kurikaga puruks autoakna.



Edasi seisis seltskond Kihelkonna maanteel, takistades liiklust. Nad tagusid möödumiseks hoo maha võtnud autosid käte ning jalgadega. Samuti tungisid mehed sisse ühte majja Kuressaares Ristiku tänavas ja lõhkusid seal aknaid, teleri ning sülearvuti.



Kohus tunnistas 2015. aasta 13. aprillil kõik neli noort meest, sealhulgas ka Gerdo Kalde süüdi elamiseks kasutatavasse ruumi vägivaldses sissetungimises ning vägivallaga ja relvana kasutatava esemega toime pandud avaliku korra raskes rikkumises.



Kohus karistas Kaldet kuritegude eest kokku kaheaastase vangistusega. Sellest seitse kuud ja 20 päeva kandis mees ära vahi all viibinuna. Ülejäänud aasta, neli kuud ja kümme päeva vangistust mõistis kohus Kaldele tingimisi kaheaastase katseajaga ning ta pääses toona kohtusaalis vabaks.



