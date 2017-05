Uudised

Linna maksumaksjad teenisid 4 miljonit rohkem

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Assertum Audit OÜ koostatud Kuressaare linna majandusaasta aruandest, mille volikogu neljapäeval kinnitas, selgus, et linna maksumaksjad teenisid mullu kokku 4 miljonit eurot suuremat brutotulu kui aasta varem.



Veidi üle poole linna põhitegevuse tuludest moodustab tulumaksu laekumine, mis kasvas möödunud aastal 7,2 protsenti. “Varasematel aastatel on rahandusministeerium prognoosinud investeeringute kasvu. Investeeringud ei ole sellises mahus kasvanud, see on võimaldanud ettevõtetel raha kasutada palkade maksmiseks,” selgitas Kuressaare linnavalitsuse rahandusnõunik Diana Traumann. Ta prognoosis linnas palgakasvu jätkumist, kuid see jääb tänavu veidi väiksemaks, viie protsendi lähedale.



Maksumaksjate koguarv linnas on aastatega küll vähenenud, nagu ka elanike arv, ent aeglustub. Kui mullu oli maksumaksjaid vähem üheksa inimese võrra, siis ülemöödunud aastal 52 inimese võrra. “Teenitud brutotulu, mida linna maksumaksjad teenisid, kasvas mullu nelja miljoni euro võrra, jõudes 77 miljoni euroni,” sõnas Tarumann.



44,6 protsenti linna elanikest on maksumaksjaid. Kui eelmisel aastal teenis 30,5 protsenti maksumaksjatest palga alammäära, siis 2015. aastal oli see näitaja 29,5 protsenti. “Kasv tuleneb miinimumpalga suurenemisest,” märkis Traumann. Kuressaares moodustas keskmine brutosissetulek kuus mullu 1103 eurot, mis on 6,5 protsenti enam kui aasta varem.



Kõige rohkem maksumaksjaid töötas linnas äriühingutes – 4876 inimest, järgnevad riigiasutused ja kolmandana Kuressaare linn 550 töötajaga. Kõige suurem sissetulek oli mullu Kuressaare linna tütarettevõtetes ja sihtasutustes – 1046 eurot, järgnesid äriühingud 928 euroga. Kuressaares oli õpetaja kuu töötasu mullu 1217 eurot. Kõige kõrgemat töötasu maksis Saare maakonnas õpetajatele Salme vald – 1224 eurot.



Ahto Jakson

