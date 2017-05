Uudised

Osa Tallinna tänavast valmis

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Mahukalt ette võetud Tallinna tänava teetööd on juba peaaegu valmis, sest nüüd on liiklusele avatud jälle uus osa.



Kui varem ei pääsenud Olerexist otse edasi linna poole, siis mõne aja pärast pääses Selveri juurde ning enam ei tule Neste tanklasse pääsemiseks hiilida mööda Tehnika Äri hoovi. „Mooni ringristmik on tavaliiklusele avatud ja nüüd pääseb Kalevi ristist kuni Kevade tänavani,“ selgitas Klotoid OÜ projektijuht Madis Lepp.



Jäänud on veel eraldi projektina alustatud bussijaama ümbrus ehk Garnisoni ja Kevade tänava vaheline lõik, kus võib Lepa sõnul paremal juhul isegi jaanipäevaks Pihtla tee kaudu liiklema pääseda.



