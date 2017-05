Uudised

Regula saab uue kuue

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ines Vapper Neljapäev, 01. juuni 2017. BLRT Grupi Tallinna laevatehases dokis olev parvlaev Regula saab tööde käigus endale ka uue välimuse.



TS Laevade laevandusvaldkonna juht Mart Loik märkis, et Paljassaare sadamas on kavas Regulal viia läbi korpuse puhastus ja värvimine, erinevate masinate, seadmete ja mehhanismide hooldus ja remont, mida teevad erinevad töövõtjad ja meeskonnad.



“Laev läbib klassitaastuse, mille käigus väljastab klassiühing laevale uued sertifikaadid järgmiseks viieaastaseks perioodiks,” lisas Loik.



“Regula on mõeldud varulaevaks ja jääb pärast dokist naasmist seisma Rohuküla sadamasse.”



Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad ostis möödunud aastal varulaeva Regula Saaremaa Laevakompaniilt, makstes 1971. aastal ehitatud aluse eest 4 miljonit eurot.



Ines Vapper TS Laevade laevandusvaldkonna juht Mart Loik märkis, et Paljassaare sadamas on kavas Regulal viia läbi korpuse puhastus ja värvimine, erinevate masinate, seadmete ja mehhanismide hooldus ja remont, mida teevad erinevad töövõtjad ja meeskonnad.“Laev läbib klassitaastuse, mille käigus väljastab klassiühing laevale uued sertifikaadid järgmiseks viieaastaseks perioodiks,” lisas Loik.“Regula on mõeldud varulaevaks ja jääb pärast dokist naasmist seisma Rohuküla sadamasse.”Tallinna Sadama tütarettevõte TS Laevad ostis möödunud aastal varulaeva Regula Saaremaa Laevakompaniilt, makstes 1971. aastal ehitatud aluse eest 4 miljonit eurot.Ines Vapper

Veel artikleid samast teemast »