Põlenguohvrid abist liigutatud

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. juuni 2017. Eile koristas pere maja seest ära ja täna käiakse see üle soodapritsiga. FOTO: Valmar Voolaid Pühapäeval, 28. mail toimus Pöide vallas Sundimetsa külas tulekahju, milles hävis hiljuti valmis saanud kodu alumine korrus koos köögi ja suure lahtise elutoaga. Tules hävis mööbel, klaver, pere isiklikud asjad jms. Laastavaid kuuma- ja suitsukahjustusi sai ka kogu ülemine korrus.



Eile käis kohapeal tubli töö ja õhtuks jõudis pere koristada ära kõik ruumid. Täna pritsitakse elamine üle soodapritsiga. Kipspinda on majas õnneks vähe ja puitpinnad saab soodaga puhtaks.



“Päevad on möödunud ühe hooga. Praegu teeme platsi puhtaks ja siis hakkame planeerima, et mida meil on vaja ja kuidas saame kõige kiiremini maja uuesti korda,” rääkis pereisa Jaan Kärner.



11-lapseline pere ütles, et on saanud palju igasugust toetust. Eile tegid kolm firmat pakkumise pere aidata. Ka klaver on lastele juba organiseeritud ja tuleb Valjalast. Enne põlengut jõudis peretütar klaveri arvestuse 5+ peale ära teha.



Tööandja ulatas kohe abikäe



“Mehel on super tööandja, ta tuli kohe appi. Juba järgmisel hommikul oli meil uus televiisor ja külmkapp. Päkapikud liiguvad kevadel!” rõõmustas pereema Agnes Kärner. Ka soodapirts on organiseeritud Saika Ehitus OÜ poolt.



Peret on aidatud nii söögi, riiete, ehitamise, koristamise, lapsehoidmise kui muuga.



“Isegi heategevuskontsert muudeti ümber. Päris piinlik hakkab. Me ei ole sellised võtja tüübid ja tähelepanu all väga ei taha olla,” seletas Agnes.



Üleeile sai pere ka pakkumise, et nad võivad saada ühest müügis olevast korterist endale vajalikud kodumasinad ja mööbli.



“Peaasi, et saaks ruttu lapsed koju. Nad küsivad, et, emme, millal me koju saame?” lausus Agnes. Kui vanem laps jõudis eksamid enne põlengut ära teha, siis nooremal on eksamid alles ees ja tema ööbib esialgu sõbranna juures. Ülejäänud pere elab Jaani õe juures.



Perele on asju toodud juba kolm autotäit. Et riideid on pere saanud juba rohkem kui kulub, saavad neist osa ka teised abivajajad. Pere jaoks on väga oluline olnud ka moraalne tugi. Soojadest sõnadest on tihti palju abi, et oleks jälle energiat edasi toimetada. Rahalisi toetusi ülekande näol ei jõudnud pere eile vaadata, sest nii palju tööd vajas tegemist.



Kahjustused minimaalsed



“See päästemeeskond, kes siin oli, tegi oma tööd hästi, veekahju ei ole,” seletas peremees, kelle sõnul on oma kätega ehitatud maja üles ehitada seega võrdlemisi lihtne. Kui metallist ja plastikust köögiseadmed sulasid suure kuumaga üles, siis tulekindla värviga võõbatud laed hoidsid tule suurema leviku ära. Pereisa näitas, kuidas kokkusulanud lambi juurest tahma ära pühkides tuli lagedale värvitud pind, mis ei olnud hakanud tulekahjus isegi mitte mullitama.



Pere oli õnnetuse päeval vanaema sünnipäeval ja et nad lapsed koos sugulastega varem koju saatsid, oli üsna juhuslik õnn. Agnes plaanis sünnipäeval olla kauem, et aidata pärast vanaemal koristada.



Sugulased, kes lapsed koju viisid, tulekahju väljast ei märganud. Majale lähemale jõudes kuulsid lapsed, et suitsuandurid huilgavad. Telefoni neil paraku ei olnud.



Nad jooksid kohe naabrite poole, kus töömees kutsus päästjad. Suurema kahju hoidis ära ka see, et pere oli kodust lahkudes aknad sulgenud ja pakettaknad purunesid vaid seestpoolt.



Nüüd paigaldab pere majja valveseadme süsteemi, mille kaudu suitsuandurite tööle hakkamise korral saab pere oma telefonile sõnumi. Majal kindlustust ei olnud.



