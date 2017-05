Uudised

Tornimäe kool õnnitles vanimat saarlast

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Neljapäev, 01. juuni 2017. Kodutütred Eeva Maria Reinart (vasakult), Katrin Raud ja Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu üle andmas kingitust vitaalsele ja säravale vanaprouale Marta Kivile. FOTO: Jüri Kivi Teisipäeval külastasid Kohilas elavat meie maakonna vanimat saarlast, endist Tornimäe mittetäieliku keskkooli direktorit ja kauaaegset õpetajat Marta Kivi Tornimäe põhikooli direktor Raili Nõgu koos kodutütarde ja nende juhi Kaide Aasoga.



„Esmakordselt kohtusin Martaga detsembris 2012, mil ta oli 100-aastane ning sealt edasi oleme kord aastas Kohilas käinud, veebruaris õnnitlemas-kallistamas imearmsat sünnipäevalast,“ rääkis Raili Nõgu, lisades, et tõsi, möödunud aastal läks teele vaid kingitus, kuid seda suuremate ja soojemate soovidega. Marta Kivi sai 105-aastaseks 5. veebruaril, kuid seekord sai Tornimäe kooli esinduse külaskäik teoks maikuus. Nõnda oli neil võimalus lisaks väga meeldivale vastuvõtule osa saada ka Rapla maakonnas Kohilas asuva kauni koduaia lilleilust.



Nõgu sõnul on Marta neile igati positiivsuse ja elujõu eeskujuks. „Mul on tunne, nagu oleksin ma teda tundnud kogu elu,“ tähendas Nõgu, kelle sõnul on nüüdseks juba 105-aastane kunagine koolijuht ja õpetaja endiselt väga särav.



Ta loeb huviga Saaremaa uudiseid ajalehest Meie Maa, lemmiktegevuseks on ristsõnade lahendamine. Kui kõike kohe ei tea, uurib teatmeteostest. Raamaturiiuli juures vesteldes jutustas ta mälestusi pinginaabrist Aira Kaalust. Näitas postkaarte, mida endised õpilased senini saadavad. Mälu on Martal väga hea, huviga kuulaks veel ja veel, sest õpetussõnad ja tarkuseterad on alati õigel kohal, vahendas Raili Nõgu.



