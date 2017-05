Uudised

Orissaare muusikakooli suur nõudlus

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ines Vapper Neljapäev, 01. juuni 2017. Esmaspäeval toimus Orissaare muusikakoolis uute õpilaste vastuvõtt, mis sedakorda läks erakordselt hästi – kohale tuli 18 last, kes kõik avaldasid soovi muusikaõpinguid alustada.



Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu (pildil) tundis heameelt, et lapsi tuli vastuvõtukatsetele erinevatest valdadest.



Mullu oli sisseastujaid 19 ja 2015. aastal 12.



“Järgmisel aastal on siis juba peaaegu kõik ühtselt Saaremaa noored. Muhu noored on siis ainsatena naabervallast,” muigas Nõu. Ta tundis heameelt, et kõik kohale tulnud julgesid muusikakooli õpetajatele kohe laulda. “Kõigile esinejatele oli meil tänutäheks natukene magusat ning õhupall,” rääkis Nõu.



18 õpilast on Orissaare muusikakooli jaoks aga väga suur number. Nõu tõdes, et kui vastu võetavate arv oleks nii suur igal aastal ja nad kõik ka lõpuni õpiksid, oleks muusikakool seitsme aasta pärast praegusega võrreldes poole suurem.

“Huviharidus ei ole kohustuslik ja see on tavaline, et osa noorte huvid muutuvad aja jooksul ning kõik alustajad muusikakooli lõpuni ei jõua. Viimastel aastatel oleme proovinud kõikidele soovijatele sobiva ja jõukohase õppevormi leida,” märkis direktor.



Millise õpetaja juures keegi õppima hakkab ja muu töökorralduslik pool selgub lõplikult kooliaasta alguses septembris.



Martti Nõu sõnul avaldavad sisseastujad ise soovi, millisele erialale soovivad õppima asuda ja enamik jääb algselt valitud erialale, mis neid inspireeris muusikakooli tulema, ka kindlaks. Noodiõpe on kõikide erialade õpilastel ühine ja see toimub rühmatundide vormis. Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu (pildil) tundis heameelt, et lapsi tuli vastuvõtukatsetele erinevatest valdadest.Mullu oli sisseastujaid 19 ja 2015. aastal 12.“Järgmisel aastal on siis juba peaaegu kõik ühtselt Saaremaa noored. Muhu noored on siis ainsatena naabervallast,” muigas Nõu. Ta tundis heameelt, et kõik kohale tulnud julgesid muusikakooli õpetajatele kohe laulda. “Kõigile esinejatele oli meil tänutäheks natukene magusat ning õhupall,” rääkis Nõu.18 õpilast on Orissaare muusikakooli jaoks aga väga suur number. Nõu tõdes, et kui vastu võetavate arv oleks nii suur igal aastal ja nad kõik ka lõpuni õpiksid, oleks muusikakool seitsme aasta pärast praegusega võrreldes poole suurem.“Huviharidus ei ole kohustuslik ja see on tavaline, et osa noorte huvid muutuvad aja jooksul ning kõik alustajad muusikakooli lõpuni ei jõua. Viimastel aastatel oleme proovinud kõikidele soovijatele sobiva ja jõukohase õppevormi leida,” märkis direktor.Millise õpetaja juures keegi õppima hakkab ja muu töökorralduslik pool selgub lõplikult kooliaasta alguses septembris.Martti Nõu sõnul avaldavad sisseastujad ise soovi, millisele erialale soovivad õppima asuda ja enamik jääb algselt valitud erialale, mis neid inspireeris muusikakooli tulema, ka kindlaks. Noodiõpe on kõikide erialade õpilastel ühine ja see toimub rühmatundide vormis.

Veel artikleid samast teemast »