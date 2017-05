Uudised

Patrullpolitseinik Tõnu Põldema saadeti teenitud pensionile

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 01. juuni 2017. Patrullpolitseinikuna tuli Tõnu Põldemal ka raudus kätega mehi kohtusse viia. FOTO: Valmar Voolaid Eile saadeti Kuressaare politseijaoskonnas väljateenitud politseipensionile 25 aastat patrullpolitseinikuna töötanud Tõnu Põldema (50), kes on oma ametit võtnud südamega ja tunneb jätkuvalt muret Saaremaa avaliku korra käekäigu pärast.



Põldema alustas politseinikuna tööd 1992. aasta augustis Kuressaares linnaliikluse kordnikuna. Sel ajal polnud elektroonilisi andmebaase ega nutitelefone.



Enne Eesti iseseisvumist viibis ta üleajateenijana Venemaal ja tegeles sõudmisspordiga.



Eestisse tagasi tulles uuris ta võimalust minna tööle riigikaitse valdkonda, kuid sealt ei saanud pikka aega vastust, ent siis pakuti kohta politseis.



Järgnesid õpingud toonase Tallinna politseiprefektuuri kolmekuulistel kursustel, hiljem kaks korda Paikuse politseikoolis.



Eestis teatakse 1990. aastaid allilmategelaste omavaheliste klaarimiste aastatena. “Ka Saaremaal käis niiöelda maffiamehi. Isegi ähvardati, et vaata ette – järgmist päeva sul ei tule. Mis sellest, et ma olin vormis mees,” meenutas Põldema.



Ette on tulnud kõike



Pika staaži jooksul on tal patrullpolitseis töötades tulnud ette kõike. “Saaremaal oleme universaalsed, tuleb teenindada ka väljakutseid. Eks töö on olnud stressirikas, kuid harjusin siiski kõigega,” võtab Põldema tagantjärele kokku.



Politseisse kiputakse helistama isegi siis, kui asi läheb sotsiaaltöötaja valdkonda, ent ükski väljakutse sellepärast teenindamata ei jää. “Hukkunud loom tee peal või rebane linnavahel – miks te ära ei korista?” tõi Põldema teisigi näiteid.



Kui tema alustamise aastatel tegutses Kuressaares kaks ööbaari, siis nüüd on neid rohkem ja rahvas tarvitab enam alkoholi. Sellest tekivad ka probleemid. “Inimesed olid varem seadusekuulekamad ning nii räiget alkoholi tarvitamist polnud,” täheldas Põldema.



Samas on ta veendunud, et karistamine inimest korrale ei kutsu ning tänapäeval püütakse rohkem ära teha ennetustööga. Kuid tuleb ette ka olukordi, kus ilma karistamiseta ei pääse. “Teinekord aitab rääkimisest ja korralekutsumisest või suunamisest, aga on inimesi, kellele see ei mõju,” tõdes Põldema.



Kohe kätega vehkima



Patrullpolitseiniku kõige raskem periood jääb nädalavahetusele, eriti baaride sulgemise ajale.



“Alkoholi tarbinud kipuvad kergesti ärrituma ja hakkavad iga väikse asja pärast kätega vehkima. Mis sellest, et politseinik on sealsamas kõrval, ikka minnakse kallale. Austust üksteise vastu ei ole. Mõeldakse – teen, mida tahan,” märkis Põldema.



Politseisse tööle tulnud või seda teha plaanivatele noortele tuleb Põldema sõnul kasuks hea suhtlemisoskus, kuid peab olema konkreetne ega tohi lasta enda üle võimust võtta. “Vahel tuleb häält ka tõsta,” ei salanud Põldema.



Ta tunneb muret Saaremaa avaliku korra pärast eelkõige just väljaspool Kuressaaret, sest nädalavahetustel on patrull enamasti hõivatud kesklinna ööklubide juures korra tagamisega. Ent, mis toimub väljaspool linna, seda ei tea täpselt keegi.



Nüüd võtab Tõnu Põldema aja maha, kuid koju istuma ka ei jää. “Kõigepealt puhkan ennast tööaastatest välja ja siis vaatan edasi,” ütles Põldema. Tihemetsa kooli tehnilise haridusega mees on pakkumistele avatud.





Otsene ülemus, Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk:

“Panus, mis Tõnu on andnud, ei ole väike. Tegemist on suurte kogemustega ja ühega vähestest patrulli alles jäänud niiöelda vana kooli meestest. Luurele läheksin temaga igal ajal.



