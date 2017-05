Uudised

Ametikool sai rahastuse 55 õpilase välispraktikaks

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 01. juuni 2017. Kuressaare ametikool saadab Erasmus+ programmi toel järgneva kahe aasta jooksul välisriikidesse praktikale 55 õppijat ja stažeerima 13 õpetajat ning on endiselt aktiivseimate programmis osalevate Eesti kutsekoolide hulgas.



“Eelmisel aastal anti meile SA Archimedese poolt rahvusvahelistumise harta, mis ühest küljest on kvaliteedimärk seni tehtule ja teisalt lihtsustab uute projektitaotluste esitamist,” ütles ametikooli projektijuht Ave Paaskivi.



Projekti sihtriikideks on Küpros, Holland, Soome, Iirimaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Läti, Hispaania, Ungari, Belgia ja Malta. Välispraktikateks ja õpetajate õppereisideks-stažeerimisteks eraldatud kogusumma on 142 000 eurot.

Lisaks jätkub eelmisel aastal alanud praktikaprojekt, milles järgmisel õppeaastal osaleb veel 41 õpilast.



“Meil läheb selles vallas päris hästi, oleme igal aastal suutnud saata välja üle 50 õppija,” ütles Paaskivi. “Oma suurust ja õpilaste arve vaadates oleme üle Eesti keskmise õpilaste-õpetajate väljasaatjad ning ka vastuvõtjad.”



Aastatel 2014–2016 saatis ametikool välisriikidesse praktikale 130 õpilast ja 33 töötajat. Õpilaste arvu järgi oli meie ametikool Eestis neljandal ja töötajate järgi teisel kohal.



Aastatel 2014–2016 võeti vastu 64 partnerkoolide õpilast ja 46 haridustöötajat, olles üleriigilises tabelis vastavalt viiendal ja teisel kohal.



Tänavu sai rahastuse ka ametikooli esitatud keeleõpetajate koolitusprojekt, millega neli õpetajat osalevad järgmise kahe aasta jooksul erinevatel erialastel koolitustel Ühendkuningriigis. “Eelmisel aastal anti meile SA Archimedese poolt rahvusvahelistumise harta, mis ühest küljest on kvaliteedimärk seni tehtule ja teisalt lihtsustab uute projektitaotluste esitamist,” ütles ametikooli projektijuht Ave Paaskivi.Projekti sihtriikideks on Küpros, Holland, Soome, Iirimaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Läti, Hispaania, Ungari, Belgia ja Malta. Välispraktikateks ja õpetajate õppereisideks-stažeerimisteks eraldatud kogusumma on 142 000 eurot.Lisaks jätkub eelmisel aastal alanud praktikaprojekt, milles järgmisel õppeaastal osaleb veel 41 õpilast.“Meil läheb selles vallas päris hästi, oleme igal aastal suutnud saata välja üle 50 õppija,” ütles Paaskivi. “Oma suurust ja õpilaste arve vaadates oleme üle Eesti keskmise õpilaste-õpetajate väljasaatjad ning ka vastuvõtjad.”Aastatel 2014–2016 saatis ametikool välisriikidesse praktikale 130 õpilast ja 33 töötajat. Õpilaste arvu järgi oli meie ametikool Eestis neljandal ja töötajate järgi teisel kohal.Aastatel 2014–2016 võeti vastu 64 partnerkoolide õpilast ja 46 haridustöötajat, olles üleriigilises tabelis vastavalt viiendal ja teisel kohal.Tänavu sai rahastuse ka ametikooli esitatud keeleõpetajate koolitusprojekt, millega neli õpetajat osalevad järgmise kahe aasta jooksul erinevatel erialastel koolitustel Ühendkuningriigis.

Veel artikleid samast teemast »