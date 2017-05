Uudised

Katrin Pauts kirjutab raamatut Muhumaast

Neljapäev, 01. juuni 2017.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 01. juuni 2017. Katrin Pauts. Tavaliselt räägivad Petrone Prindi “Minu...” sarja raamatud eestlaste kogemustest võõrastel maadel. Eesti juubeliaasta puhul on nüüd ilmumas selliseid raamatuid ka Eesti kohtadest. Näiteks Barbi Pilvre kirjutab Vormsist. Muhu raamat telliti aga Katrin Pautsilt, kes on varem kirjutanud Saaremaa põneviku “Politseiniku tütar”.



Pauts ütles, et raamatu kirjutamiseks tal väga palju aega ei olnud. Algust tegi ta sellega paari kuu eest ja nüüd on käsil juba otste kokkutõmbamine. Raamat läheb trükki suve jooksul.



“Mingi pikk ja põhjalik Muhu ajaloo kajastus see ei tule. “Minu...” raamatud on iga autori isiklikud lood. Natuke olen taustaks muhulaste kombeid ja ajalugu juurde uurinud, aga mitte ülearu palju, sest siis ei oleks tegemist enam ausa looga.



Tegu on minu enda ja mu pere kogetu ja nähtu põhjal tekkinud vaatega, mis on tegelikult sama täieõiguslik osa saare ajaloost kui kõik need pärimused, hapurokaretseptid ja roositikandid, mille üle muhulased ise nii uhked on,” rääkis Pauts.



Raamatu fookuseks on Pauts valinud ksenofoobia. Ta tõdes, et juba praegu on tilluke kogukond kihevil, et mis sealt küll tulla võib.



“Eks aiman reaktsioone juba ette – praegugi on tilluke kogukond kihevil, mida see hull küll kokku võib kirjutada ja mõni turtsub Facebookis juba õige õelalt.



Juba mõni tuttav nägu mulle poes tere ei ütle – see, muuseas, on üks Muhu eripärasid, et kui muhulasel on midagi kellegi vastu, siis ei hakka ta küsimusi esitama ega selgitusi jagama, vaid loobub lihtsalt teretamast ja vahib sulle tuima kalanäoga otsa,” seletas Pauts.



Ta tunnistas, et õnneks on selliseid inimesi siiski vähemuses ja paljud muhulased on teda raamatu tarbeks info kogumisega aidanud.



