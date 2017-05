Uudised

Politsei read täienesid karvaste abimeestega

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 31. mai 2017. Välijuht Robert Vahter (vasakul) ja abipolitseinik Vallen Aug on vajadusel valmis kallikarusid kasutama, kuid loodavad, et sääraseid olukordi siiski väga ette ei tule. FOTO: Meriliis Metsamäe Esmaspäeva õhtul sai Kuressaare politseijaoskond 21 mõmmikut kallikaru ülesannetes, kellest osa läks juba patrullide käsutusse. Ülejäänud jäid esialgu ootama oma aega noorsoopolitseinike kontoris.



Nimelt on alates homsest kõigis jaoskondades üle Eesti kallikarud valmis õnnetuse läbi elanud väikeste kodanike heaolu ja turvalisustunnet tagama. Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk kinnitas, et tegelikult on mõmmikud juba põhiliste patrullis käivate autode varustusele lisatud ja on valmis vajadusel ka enne juuni algust oma töökohustusi täitma.



„Põhiliselt paneme karud valmis reageerivate autode koosseisudesse, et ei peaks neid ühest autost teise tõstma, vaid need on seal kogu aeg olemas,“ selgitas ta.

„Karud on autodes paarikaupa, kus üks on tumedama ja teine heledama karvkattega. Küsisin noorsoopolitseinikelt, kas üks on siis tütarlaste jaoks ja teine poistele, aga seda vahet ei tehtud,“ muigas politseinik.



Sikk on kindel, et laps tunneb heameelt, kui karukesega tema juurde minnakse – see võib mõnes olukorras tema hinnangul tõesti palju aidata.



Just mängukarude kasutamine on Siku meelest õnnetuste korral hea idee. „Ei ole varem saanud ära proovida, aga see võib olla pingeolukorras hea võti lapsega suheldes,“ arvas ta. Lisaks on karude asemel varem nn jäämurdjateks olnud politseikoerad.



Kuressaare politsei patrullitalituse välijuht Robert Vahter oli rahul, et siiani pole tal lastega seotult rängemaid olukordi töös ette tulnud. „Siiralt loodan, et ei tule ka selliseid olukordi, sest need on alati kõige raskemad tunnistada.



Aga mõte on väga hea – sellistel juhtudel aitab karu eriti noorematel lastel rahutust maha võtta," tõdes ta, lisades, et selliseid kampaaniaid võiks rohkemgi olla.

