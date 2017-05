Uudised

Mereline õppesuund Orissaares võib lõppeda

Kolmapäev, 31. mai 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 31. mai 2017. Orissaare gümnaasiumihoone Seoses õpilaste vähese huviga merenduse vastu võidakse 26 aastat toiminud suunda Orissaare gümnaasiumis eelolevast sügisest enam mitte avada.



Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii tunnistas Meie Maale, et viimased merendussuuna õpilased lõpetavad sel kevadel kooli. “Meil ei ole õppijaid. Juhul, kui saame kümme õpilast kokku, teeme Tallinna tehnikaülikooli mereakadeemiaga uue lepingu, kuid alla selle õppesuunda ei rahastata,” lausus Prii.



Kuna praegu õpib Orissaare gümnaasiumiklassides 14–15 õpilast, pidas direktor õppesuuna avamist sügisel ebareaalseks. Viimastel aastatel on olnud kaks kuni kolm õpilast, kes on valinud esimese eelistusena merendussuuna. Gümnaasiumis on võimalus valida loodus-reaalsuuna, humanitaarsuuna ja eelkutseõppena merenduse või sisekaitsesuuna vahel. Viimastel aastatel on populaarsemad olnud loodus-reaalsuund ja sisekaitseline eelkutseõpe.



Samas nimetas kooli direktor olukorda mitte lootusetuks. Kas alates 1991. aastast toiminud meresuuna õppesse tuleb paus või lõpetatakse see üldse ära, ei osanud Prii öelda. “Kui õpilaste arv ei kasva, siis tuleb lõpp,” lisas ta. Merendusalased tunnid toimusid seni Orissaare gümnaasiumis kord nädalas kahe tunni kaupa.



Orissaare valla allasutuste juhatajate viimasel koosolekul, mis toimus 18. mail, leiti, et merendussuuna äravõtmine arengukavast ei ole siiski õige, sest gümnaasiumil on valmidus olemas, kui õppeks avaldavad soovi vähemalt kaheksa õpilast.



